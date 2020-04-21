Абхазскую пенсию выплатят жителям Сухума во вторник 21 апреля

СУХУМ, 21 апр - Sputnik, Асмат Цвижба. Абхазская пенсия будет начислена на банковские карты жителей Сухума во вторник 21 апреля, сообщил Sputnik председатель Нацбанка Абхазии Беслан Барателия.

"Все происходит в рамках графика. Пенсия должна была быть выплачена 18 апреля, однако, так как число попало на выходной день, она будет начислена на карты в первый рабочий день, то есть сегодня. Сотрудники Нацбанка работают, списывают кредиты и проценты. Как закончат, закинут пенсию на карты", - объяснил он.

По словам начальника правового управления Министерства здравоохранения и социального обеспечения Абхазии Ромео Черкезия, в течение текущей недели гражданам Абхазии будут начислены также социальные выплаты и пособия.

Ранее глава Нацбанка обращался к гражданам с призовом стараться приходить за выплатами не в первый же день их поступления во избежание очередей. Барателиа пообещал, что дефицита денег в стране нет, и никто без пенсии не останется.

В банках республики проводится обработка помещений и банкоматов, согласно рекомендациям Санитарно-эпидемиологической службы, но возможности дезинфицировать денежные купюры нет. По этой причине Барателиа посоветовал гражданам страны меньше контактировать с наличностью и использовать перчатки во время снятия средств через банкоматы.

Читайте также: