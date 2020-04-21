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Пенсионный фонд Абхазии назвал сроки выплаты пенсии в районах республики

© Sputnik / Александр Кряжев
В Абхазии
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350512
Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200421/1029943453/Pensionnyy-fond-Abkhazii-nazval-sroki-vyplaty-pensii-v-rayonakh-respubliki.html

Граждане Абхазии получают пенсионные выплаты ежемесячно 18 числа, в этом месяце дата выпала на выходной день.

СУХУМ, 21 апр - Sputnik, Асмат Цвижба. Выплата абхазских пенсий жителям районов Абхазии начнется с 21 апреля, сообщил Sputnik председатель Пенсионного внебюджетного фонда Абхазии Денис Гулария.

По его словам, абхазская пенсия не была выдана гражданам 18 апреля в связи с тем, что число попало на выходной день.

Гулария отметил, что выплаты начнутся с Сухума и Сухумского района. Так, жители Сухума должны получить выплаты уже сегодня.

В течение текущей рабочей недели пенсию получат также жители Гудаутского и Ткуарчалского районов. В других районах республики пенсионные выплаты будут начислены на следующей неделе.

Ранее в интервью Sputnik начальник правового управления Министерства здравоохранения и социального обеспечения Абхазии Ромео Черкезия сообщил, что в течение текущей недели гражданам Абхазии будут начислены также социальные выплаты и пособия.

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