В личном кабинете: жители Абхазии смогут оплачивать электроэнергию через интернет

СУХУМ, 22 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Абоненты РУП "Черноморэнерго" смогут оплачивать электроэнергию через официальный сайт предприятия, рассказал корреспонденту Sputnik директор филиала "Энергосбыт" Инал Лазба.

"В ближайшие десять дней мы предоставим абонентам возможность оплачивать электроэнергию онлайн с помощью карт "АПРА Мир", "VISA", "MasterCard" на сайте "Черноморэнерго" без комиссий. В условиях самоизоляции это особенно актуально. Абонентам не придется контактировать с контролерами и кассирами", - отметил Лазба.

Для того чтобы оплатить тариф за электроэнергию, абонентам нужно будет зарегистрироваться на сайте предприятия, используя свой идентификационный номер, указанный на квитанции об оплате. Погасить задолженность можно будет в разделе "личный кабинет". Если клиенту не известен его ID, то он сможет уточнить эти данные, позвонив в "Энергосбыт". В "личном кабинете" также будет отображаться регистрационные данные, даты и суммы последних оплат.

При этом Лазба подчеркнул, что далеко не все жители Абхазии пользуются современными методами оплаты за электроэнергию, например, через терминалы. Многие по привычке ждут, когда придет контролер, подсчитает накопившуюся задолженность, и погашают задолженность через него. Или оплачивают в кассах "Энергосбыта".

"В будущем мы должны стремиться к тому, что люди самостоятельно и регулярно будут оплачивать электроэнергию, как они это делают, например, при оплате за телефон. Действующая система, при которой денежные средства взимают контролеры, в практической форме неправильная, так как эти специалисты должны осуществлять контроль над правильностью использования приборов учета, подключений и так далее. Сбор денег не должен входить в их обязанности", - уверен Лазба.

Он также добавил, что эта практика сложилась в Абхазии много лет назад, и от нее нужно постепенно отходить путем внедрения современных методов оплаты.

28 марта в Абхазии ввели режим чрезвычайного положения, и это сильно отразилось на оплате электроэнергии в республике, подчеркнул директор "Энергосбыта".

По его словам, в среднем предприятие собирает около 30 миллионов рублей в месяц, но показатели марта 2020 года были меньше примерно на семь миллионов рублей. В апреле ситуация еще больше ухудшилась.

"Как я уже сказал, собираемость оплаты за электроэнергию в основном зависит от контролеров, но так как они в условиях чрезвычайного положения не могли ходить по адресам абонентов и выполнять свою работу, соответственно, к 21 апреля на счету филиала "Энергосбыт" находится около 7,5 миллионов рублей", - сказал он.

По прогнозам Лазба, с учетом снятия некоторых ограничительных мер в Абхазии, сбор составит не более 50% от показателей за апрель 2019 года. Существенно повлияло и то, что предприятие приостановило в период режима ЧП отключение электроэнергии у физических лиц за неоплату.

Такая собираемость привела к проблемам с оплатой текущих расходов и заработных плат сотрудникам предприятия.

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