Долги, компромиссы и майнинг: "Энергосбыт" отчитался по всем "фронтам"

К чему приведет неуплата за свет, кто больше всего задолжал "Черноморэнерго" и как компания борется за социальную справедливость. Об этом и не только в интервью радио Sputnik рассказал директор филиала "Энергосбыт" РУП "Черноморэнерго" Инал Лазба.

За десять месяцев 2019 года показатели потребляемой энергии в Абхазии превысили цифры 2018 года. К 1 октября республиканский счет за свет составил 500 миллионов рублей, что на 47 миллионов рублей больше прошлогодних показателей. Увеличение расходов на электроэнергию связано с климатическими условиями и нелегально функционирующими майнинг-фермами.

Примерный восток и долги на западе

Однако показатели оплаты за электричество в этом году ниже. К октябрю "Черноморэнерго" удалось собрать 252 миллиона рублей, то есть на семь миллионов рублей меньше, чем в 2018 году.

"Отставание связано в первую очередь с тем, что для определенной категории государственных учреждений в этом году был поднят тариф на потребление электроэнергии. Так как это было сделано под конец года, многие предприятия уже спланировали свой бюджет, и эта сумма у них была не заложена", - добавил Лазба.

Самыми примерными налогоплательщиками стали Гулрыпшский, Галский, Сухумский районы и город Сухум. Дело в том, что система учета потребления электроэнергии в восточной части Абхазии более налажена. К примеру, в Сухуме система позволяет автоматически отключать абонентов при неуплате за электричество, а галцы, как оказалось, традиционно добросовестные плательщики. В западной же части страны счетчики установлены далеко не во всех жилых домах.

По словам Лазба, слаженная работа системы учета способствует своевременной оплате за потребляемое электричество.

"Если есть возможность не платить и не нести за это последствия, все будут себя так вести. Как только мы введем современную систему контроля и учета, которая позволит исключить человеческий фактор, мы добьемся результатов. Кроме того, система учета рассчитана на современные электросети, а когда она установлена на сетях, которые не отвечают этому качеству, то и работает плохо", - объяснил он.

В большинстве случаев функцию "счетчиков" выполняют контролеры, которые периодически проводят абонентскую "ревизию" и взымают деньги за электричество. Но, по словам Лазба, эта функция не входит в обязанности контролера. Его задачи – контролировать потребление, нагрузки, определять "левые" подключения и выставлять счет.

"А в нашем случае контролер превращается в сборщика денег, что вызывает неприятные взаимоотношения и пространство для нелегальных денежных операций. Когда мы придем к тому, что контролер будет заниматься лишь мониторингом, то избавимся от этой проблемы", - сказал он.

Долги и плохой свет

В 2019 году долги населения за оплату электричества составили 283 миллиона рублей, из которых оплачено 108 миллионов рублей. Единственная мера, которая применяется к недобросовестным плательщикам – отключение света.

"Это действенная мера, но она приводит к уплате долга лишь в частичном размере. Все мы знаем абхазские реалии и, если прийти, к примеру, в село и отключить свет в каком-то доме с задолженностью в 30 тысяч рублей, то вряд ли он сможет оплатить всю сумму. Оставить человека без света мы не можем. Словом, это механизм компромисса", - объяснил Лазба.

Но тем, кто предпочел сэкономить, придется довольствоваться некачественной электроэнергией. По словам Лазба, когда встает вопрос о ремонте электролиний, "Черноморэнего" ставит в приоритет районы и населенные пункты, которые исправно платят за услуги.

"Бывают населенные пункты, которые пишут, что их линии не ремонтировались уже много лет. Но они должны понимать, что это происходит из-за их неуплаты. Это несправедливо и экономически нецелесообразно", - добавил он.

К юридическим лицам у "Черноморэнерго" претензий меньше. За два года предприятие добилось оплаты в 80-90%.

"Это благодаря тому, что нам хватает ресурсов для их обесточивания, также помогают инкассовые поручения и письма в различные инстанции. К тому же, юридических лиц намного меньше", - объяснил Лазба.

К октябрю задолженность негосударственных учреждений составляет около 40 миллионов рублей, из которых 26 миллионов – долг одного из тепличных хозяйств республики. О каком именно хозяйстве идет речь, директор филиала уточнять не стал. Примерно такая же ситуация и с бюджетными организациями, отметил Лазба.

В 2018 году на совещании руководства РУП "Черноморэнерго" с представителями районных энергокомиссий министр экономики Абхазии посоветовал ведомству для повышения сбора за электричество публиковать списки должников. По словам Лазба, эффекта от такой публичности будет мало.

"Это вопрос практической реализации. К примеру, в одном районе 30 тысяч человек, которые не платили за свет более трех лет. Смысл такого большого списка теряется. Мы решили трансформировать эту идею, потому что эффективности никакой нет", - добавил он.

Вместо списка специалисты решили создать личный кабинет для каждого абонента. В нем он сможет увидеть информацию о своих долгах и свою статистику. Личный кабинет планируют запустить к середине 2020 года.

За социальную справедливость

С 21 января льготы для абонентов "Черноморэнерго" были приостановлены. Вновь они начнут действовать после процедуры перерегистрации.

По словам Лазба, вся система предоставления льгот требует пересмотра.

"В 1990-е годы, когда система льгот формировалась, она была призвана стимулировать людей работать в госслужбах. Таким образом, льготы получили работники таможни, прокуратуры, судов и так далее. Но сейчас ситуация поменялась и материальное положение работников госслужб сильно отличается от положений малоимущих семей и инвалидов. Однако эти категории не являются льготными. Соответственно, настало время, чтобы рассмотреть этот вопрос в пользу социальной справедливости", - объяснил он.

Процедура перерегистрации практически завершена, в списках льготников сейчас числится 4600 человек, но по самым оптимистическим прогнозам эта цифра может удвоиться к концу года, отметил директор "Энергосбыта".

Майнинг преткновения

В июне Министерство экономики Абхазии разработало проект закона по урегулированию деятельности в сфере майнинга криптовалют в республике.

Закон определяет правовые, экономические и технические правила деятельности. Важное положение законопроекта - это возможность введения временных ограничений на использование мощностей энергосистемы республики для майнинга криптовалют в случае кризисных ситуаций в электросети, связанных с инфраструктурными ограничениями и дефицитом мощности.

По словам Лазба, "Черноморэнерго" против такой модели. Основная причина - энергетический кризис, который вынуждает сокращать потребление по всей стране.

"Легализуя все это, энергетики получают дополнительную нагрузку, которая влияет на переток, который обходится дороже, чем тариф, предусмотренный для майнера", - добавил он.

Законопроект прошел согласование и направлен в Кабинет Министров республики. Пока в Абхазии майнить нельзя, в декабре 2018 года был принят соответствующий закон о запрете на территории республики майнинга криптовалют с использованием мощностей электроэнергетической системы страны.

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