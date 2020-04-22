Без "пира во время чумы": ломбарды Абхазии не будут брать проценты за период режима ЧП

На сегодняшний день в Абхазии три ломбарда, все они расположены в столице республики. На период действия режима чрезвычайного положения их работа была приостановлена.

СУХУМ, 22 апр – Sputnik, Бадри Есиава. В связи с режимом чрезвычайного положения, который действовал в Абхазии с 28 марта по 20 апреля, ломбарды в республике ввели послабления для своих клиентов на этот период.

Руководитель ООО "Ломбард" Руслан Когония рассказал корреспонденту Sputnik, что работа была остановлена 4 апреля по рекомендации СЭС, и открылся ломбард только вчера, 21 апреля.

"Так как людям сейчас приходится сложно, мы вошли в положение населения и решили приостановить расчет процентов в течение действия карантинных мер по всем залогам. Мы открылись вчера, и в основном к нам приходят люди для того, чтобы продлить срок своего залога или выкупить свое имущество. Есть и те, у кого за период карантина закончились деньги и они обращаются к нам, чтобы заложить имущество", - сказал Когония и добавил, что за первый неполный рабочий день в ломбард обратилось около ста человек.

Он подчеркнул, что в работе с клиентами соблюдены меры защиты. Например, в помещении работают только два сотрудника, впускают туда по одному человеку, которых просят обработать руки антисептиками прежде, чем они войдут в помещение. По словам Когония, клиенты были удивлены новостью о послаблениях и с благодарностью восприняли эти меры поддержки населения.

По его наблюдениям, в связи со сложившейся из-за пандемии ситуацией в стране, закрытием ряда организаций, предприятий, ресторанов и отелей, население испытывает нехватку денежных средств. В совокупности все это отразилось и на работе самого ломбарда.

"Мы не работали почти 20 дней и соответственно потеряли прибыль за две третьих месяца. А нам нужно еще платить аренду, закрывать свои долги. Несмотря на это, мы решили не создавать "пир во время чумы" и помочь своим клиентам", - сказал Когония.

Когония также отметил, что его ломбард занимается приемом только золотых изделий, но нередко поступают предложения о залоге недвижимости и автомобилей. Принять подобные предложения организация пока не готова.

Ломбард "Золотая артель", расположенный в районе сухумского рынка, открылся во вторник 22 апреля. По словам директора Гунды Дгебия, еще не все их клиенты знают о начале работы, и посетителей пока немного.

"Приходят те, у кого есть задолженности, чтобы их погасить. Просрочку по оплате залога, которая накопилась в период карантина, мы ее не учитываем. У этих людей фиксируется своевременная оплата, и никто лишнее с них брать не собирается", - сказала она.

Третий сухумский ломбард "Золотой теленок" пока не открылся. Как рассказали в дирекции организации, возможно, они возобновят работу завтра или на следующей неделе. Руководство ломбарда еще окончательно не решило, но планирует, что проценты за время карантина не будут взиматься с клиентов, у которых накопились большие задолженности перед организацией.

Режим чрезвычайного положения для недопущения развития коронавирусной инфекции действовал на территории Абхазии с 28 марта по 20 апреля.