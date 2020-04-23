Три месяца на перемены: что ждет Абхазию после инаугурации нового президента

О том, какие кадровые расстановки последуют в Абхазии после инаугурации нового президента страны, как эта церемония проходила раньше и как пандемия коронавирусной инфекции внесла в нее свои коррективы, в материале Sputnik.

Согласно закону "О выборах президента Абхазии", церемония инаугурации проходит на 30 день после подписания итогового протокола о результатах выбора Центризбиркомом.

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В четверг 23 апреля Аслан Бжания произнес клятву, а затем и.о. главы республики Валерий Бганба вручил ему символы президентской власти – флаг, гербовые печати, штандарт, посох и шашку.

Раньше глава государства приносил клятву перед членами Парламента и Верховного суда. Но с 2014 года в Абхазии существует Конституционный суд. Теперь президент приносит присягу в присутствии депутатов и членов Конституционного суда.

Традиционно на церемонии торжественного вступления президента в должность присутствуют представители религиозных конфессий Абхазии и зарубежные гости, но в этот раз из-за пандемии гостей было не так много, как прежде. На инаугурации присутствовал депутатский корпус Народного Собрания, судьи Верховного и Конституционного судов, руководство Центризбиркома, посол России в Абхазии Алексей Двинянин, посол Южной Осетии в Абхазии Олег Боциев, глава официального Представительства Приднестровской Молдавской Республики в Абхазии Гарри Купалба.

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После инаугурации в течение трех месяцев президент должен представить нового премьер-министра. Затем глава правительства представляет главе государства предложения по персональному составу Кабинета министров. До формирования нового правительства прежний премьер и министры будут исполнять свои обязанности с приставкой "и.о.".

На прошедших выборах на пост главы государства претендовали три кандидата – лидер оппозиционного блока Аслан Бжания, лидер партии "Акзаара" Леонид Дзапшба и министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба.

Согласно закону, президентом Абхазии может стать гражданин республики абхазской национальности, свободно владеющий государственным языком, не моложе 35 и не старше 65 лет, обладающий избирательным правом.

Одно и то же лицо может быть главой государства не более двух сроков подряд.

Аслан Бжания одержал победу, набрав 56,5% голосов, на втором месте Адгур Ардзинба с 35,42%, Леонида Дзапшба поддержали 2,22% избирателей.

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