Избранный президент Абхазии Аслан Бжания сегодня вступит в должность

Выборы президента Абхазии состоялись 22 марта, победу на них одержал Аслан Бжания, набравший 56,5% голосов.

СУХУМ, 23 апр – Sputnik. Сегодня состоится инаугурация избранного президента Абхазии Аслана Бжания. Церемония начнется в 12:00 в конференц-зале здания Администрации главы государства в Сухуме.

Из-за карантинных мер, введенных из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, церемонию инаугурации решено провести в ограниченном кругу и без пышных торжеств. На ней будут присутствовать спикер Парламента, депутаты, судьи Конституционного и Верховного судов. Продолжительность мероприятия будет не более одного часа, сообщил ранее и.о. секретаря Совета безопасности Беслан Квициния.

Во время инаугурации избранный глава государства произнесет клятву, затем и.о. президента республики вручит ему символы президентской власти.

Атрибуты президентской власти Республики Абхазия – штандарт, печать с изображением государственного герба и с надписью "Президент Республики Абхазия", шашка, символизирующая роль президента как главнокомандующего Вооруженными силами Республики Абхазия, и национальный абхазский посох (алабаща) — символ государственной мудрости.

Выборы президента Абхазии состоялись 22 марта. Победу на нх одержал Аслан Бжания, который набрал 56,5% голосов. За Ардзинба проголосовали 35,42% избирателей, за Дзапшба – 2,22%, против всех – 1,75%.

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