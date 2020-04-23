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Избранный президент Абхазии Аслан Бжания сегодня вступит в должность

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Инаугурация Аслана Бжания (17)
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200423/1029956233/Izbrannyy-prezident-Abkhazii-Aslan-Bzhaniya-segodnya-vstupit-v-dolzhnost.html

Выборы президента Абхазии состоялись 22 марта, победу на них одержал Аслан Бжания, набравший 56,5% голосов.

СУХУМ, 23 апр – Sputnik. Сегодня состоится инаугурация избранного президента Абхазии Аслана Бжания. Церемония начнется в 12:00 в конференц-зале здания Администрации главы государства в Сухуме.

Из-за карантинных мер, введенных из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, церемонию инаугурации решено провести в ограниченном кругу и без пышных торжеств. На ней будут присутствовать спикер Парламента, депутаты, судьи Конституционного и Верховного судов. Продолжительность мероприятия будет не более одного часа, сообщил ранее и.о. секретаря Совета безопасности Беслан Квициния.

© Sputnik / Томас Тхайцук
История инаугураций президентов Абхазии

Во время инаугурации избранный глава государства произнесет клятву, затем и.о. президента республики вручит ему символы президентской власти. 

Атрибуты президентской власти Республики Абхазия – штандарт, печать с изображением государственного герба и с надписью "Президент Республики Абхазия", шашка, символизирующая роль президента как главнокомандующего Вооруженными силами Республики Абхазия, и национальный абхазский посох (алабаща) — символ государственной мудрости. 

Выборы президента Абхазии состоялись 22 марта. Победу на нх одержал Аслан Бжания, который набрал 56,5% голосов. За Ардзинба проголосовали 35,42% избирателей, за Дзапшба – 2,22%, против всех – 1,75%.

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Темы:
Инаугурация Аслана Бжания (17)


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