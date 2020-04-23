СУХУМ, 23 апр – Sputnik. Президент Южной Осетии поздравил Аслана Бжания с вступлением в должность президента Абхазии, поздравительную речь на церемонии инаугурации прочел посол Южной Осетии в Абхазии Олег Боциев.
"Уважаемый Аслан Георгиевич, от имени руководства, народа Южной Осетии и себя лично имею честь адресовать вам самые искренние поздавления по случаю вашего официального вступления в должность президента Абхазии", - говорится в поздравлении.
По словам Анатолия Бибилова, результаты мартовских выборов наглядно продемонстрировали общественное признание заслуг Аслана Бжания перед абхазским народом.
"Со своей стороны хочу заверить, что мы настроены на дальнейшее развитие осетино-абхазских государственных отношений, на упрочнение их правовой базы, на насыщение взаимовыгодными проектами сотрудничества", - отметил Бибилов.
Олег Боциев отметил, что Абхазия – часть мирового пространства и подвержена политическим, эпидемиологическим и экономическим испытаниям.
"В этой непростой ситуации я еще раз хочу пожелать Вам, Аслан Георгиевич, крепкого здоровья, терпения, выдержки, политической воли, твердости и успешной реализации всех планов, а народу братской Абхазии безоблачного неба, развития и процветания", - подчеркнул Олег Боциев.
Выборы президента Абхазии состоялись 22 марта. Победу на них одержал Аслан Бжания, который набрал 56,5% голосов. За Ардзинба проголосовали 35,42% избирателей, за Дзапшба – 2,22%, против всех – 1,75%.
Сегодня состоялась инаугурация нового главы государства. Церемония прошла в узком кругу из-за ограничительных мер, введенных из-за угрозы распространения коронавируса. Мероприятие завершилось за 30 минут.
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