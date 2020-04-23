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Президент Южной Осетии поздравил Аслана Бжания с вступлением в должность 

© Sputnik / Алексей Дружинин
В Абхазии
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Темы:
Инаугурация Аслана Бжания (17)
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200423/1029959242/Prezident-Yuzhnoy-Osetii-pozdravil-Aslana-Bzhaniya-s-vstupleniem-v-dolzhnost-prezidenta.html

Избранный президент Абхазии Аслан Бжания принял присягу на церемонии инаугурации в четверг 23 апреля.

СУХУМ, 23 апр – Sputnik. Президент Южной Осетии поздравил Аслана Бжания с вступлением в должность президента Абхазии, поздравительную речь на церемонии инаугурации прочел посол Южной Осетии в Абхазии Олег Боциев.

"Уважаемый Аслан Георгиевич, от имени руководства, народа Южной Осетии и себя лично имею честь адресовать вам самые искренние поздавления по случаю вашего официального вступления в должность президента Абхазии", - говорится в поздравлении.

По словам Анатолия Бибилова, результаты мартовских выборов наглядно продемонстрировали общественное признание заслуг Аслана Бжания перед абхазским народом.

© Sputnik / Томас Тхайцук
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"Со своей стороны хочу заверить, что мы настроены на дальнейшее развитие осетино-абхазских государственных отношений, на упрочнение их правовой базы, на насыщение взаимовыгодными проектами сотрудничества", - отметил Бибилов.

Олег Боциев отметил, что Абхазия – часть мирового пространства и подвержена политическим, эпидемиологическим и экономическим испытаниям.

"В этой непростой ситуации я еще раз хочу пожелать Вам, Аслан Георгиевич, крепкого здоровья, терпения, выдержки, политической воли, твердости и успешной реализации всех планов, а народу братской Абхазии безоблачного неба, развития и процветания", - подчеркнул Олег Боциев. 

Выборы президента Абхазии состоялись 22 марта. Победу на них одержал Аслан Бжания, который набрал 56,5% голосов. За Ардзинба проголосовали 35,42% избирателей, за Дзапшба – 2,22%, против всех – 1,75%.

Сегодня состоялась инаугурация нового главы государства. Церемония прошла в узком кругу из-за ограничительных мер, введенных из-за угрозы распространения коронавируса. Мероприятие завершилось за 30 минут. 

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Темы:
Инаугурация Аслана Бжания (17)


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