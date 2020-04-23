Аслан Бжания поблагодарил Валерия Бганба за работу

Аслан Бжания с сегодняшнего дня считается действующим главой государства, церемония его инаугурации прошла в президентском дворце.

СУХУМ, 23 апр – Sputnik. Президент Республики Абхазия Аслан Бжания после инаугурации провел встречу с премьер-министром страны Валерием Бганба, сообщается на сайте главы государства.

Обсуждались текущие вопросы работы исполнительной власти, тема санитарно-эпидемиологической обстановки в республике и меры, предпринятые для предотвращения распространения коронавируса в стране.

"В завершение беседы президент поблагодарил главу правительства за эффективную работу Кабинета министров, за организованную работу по проведению выборов президента в соответствии с Конституцией", - говорится в сообщении.

Премьер-министр Валерий Бганба до сегодняшнего дня был исполняющим обязанности президента Абхазии. И.о главы государства он был назначен в январе после ухода в отставку Рауля Хаджимба, которой предшествовали акции протеста.

С мая по сентябрь 2014 года во время политического кризиса в стране Бганба также исполнял обязанности президента Абхазии.

Инаугурация избранного главы государства Аслана Бжания сегодня прошла в конференц-зале президентского дворца. Бжания приступил к осуществлению своих полномочий с момента принесения присяги на верность Конституции.

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