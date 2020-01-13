Парламент назначил Бганба и.о. президента Абхазии

СУХУМ, 13 янв -Sputnik. Депутаты Народного Собрания приняли проект постановления об и.о. президента Абхазии. Им стал премьер-министр страны Валерий Бганба, передает корреспондент Sputnik.
"За" проголосовали все 34 депутата, участвовавшие в голосовании.
Ранее депутаты приняли отставку Рауля Хаджимба с должности главы государства.
Повторные выборы президента Абхазии пройдут 22 марта. Решение о проведении нового голосования было принято после того, как Кассационная коллегия Верховного суда признала недействительным решение ЦИК о результатах выборов, прошедших в 2019 году.
Согласно закону, повторные выборы позволяют выдвигаться как прошлым, так и новым кандидатам.
Рауль Хаджимба больше не будет баллотироваться на пост главы государства, сообщил вице-президент Аслан Барциц.
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