Роланд Бганба занимал должность генеральныого директора Республиканского государственного учреждения "Абхазская государственная телерадиокомпания" чуть менее трех лет, с июля 2017 года.

СУХУМ, 23 апр – Sputnik. Роланд Бганба освобожден от должности гендиректора Абхазской телерадиокомпании, сообщает официальный сайт Кабинета министров Абхазии.

"В соответствии с пунктом 3.4 "Устава Республиканского государственного учреждения "Абхазская государственная телерадиокомпания", а также согласно поданному заявлению, Валерий Бганба подписал распоряжение Кабмина об освобождении от должности директора Республиканского государственного учреждения "Абхазская государственная телерадиокомпания" Роланда Бганба", - говорится в сообщении.

Роланд Бганба был назначен генеральным директором Республиканского государственного учреждения "Абхазская государственная телерадиокомпания" с 12 июля 2017 года.

Бганба родился 4 июня 1980 года в Ткуарчале. С 2000 года - участник команды КВН "Нарты из Абхазии", обладатель титула чемпиона Высшей Лиги КВН 2005 года, Гран-при Юрмальского фестиваля "Голосящий Кивин" 2004 года, Летних Кубков КВН 2008 и 2010 годов. С 2011 по 2013 годы работал в системе МЧC Абхазии. С 2014 года — директор общеобразовательных, спортивных и развлекательных программ АГТРК.

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