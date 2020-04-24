Российские военные провели дезинфекцию в Гулрыпшском районе

Российские специалисты предварительно перед отправкой в Абхазию прошли обследование на коронавирус. Результаты тестов отрицательные. Вся техника после дезинфекции проходит специальную обработку на военной базе в Гудауте.

СУХУМ, 24 апр - Sputnik. Специалисты сводного отряда радиационной, химической и биологической защиты Черноморского флота Южного военного округа провели дезинфекцию лечебных учреждений, торговых площадей и административных объектов в Гулрыпшском районе Абхазии. Об этом сообщает Минобороны Республики Абхазия.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Facebook Twitter Whatsapp Viber Telegram Скачать видео Скопировать ссылку Получить код © Видео Министерство обороны Республики Абхазия Действия российских военнослужащих по обработке социальных объектов в Абхазии

23 апреля российские военнослужащие ЧФ ЮВО совместно с санитарно-эпедимиологической службой и Министерством обороны Абхазии обработали более 30 тысяч квадратных метров различных поверхностей.

Санитарная обработка и дезинфекция проводилась на территории овощного рынка, в Туберкулезом диспансере и администрации Гулрыпшского района республики с помощью современной специальной техники и оборудования РХБ защиты.

В ходе дезинфекции российскими военными было задействовано 13 единиц специальных автомобилей радиационной, химической и биологической защиты.

Ранее дезинфекция проводилась на территории Центрального военного госпиталя Министерства обороны Абхазии и в здании РОВД Гулрыпша.

Смотрите также: