Российские военные провели дезинфекцию в Гулрыпшском районе

СУХУМ, 24 апр - Sputnik. Специалисты сводного отряда радиационной, химической и биологической защиты Черноморского флота Южного военного округа провели дезинфекцию лечебных учреждений, торговых площадей и административных объектов в Гулрыпшском районе Абхазии. Об этом сообщает Минобороны Республики Абхазия.
23 апреля российские военнослужащие ЧФ ЮВО совместно с санитарно-эпедимиологической службой и Министерством обороны Абхазии обработали более 30 тысяч квадратных метров различных поверхностей.
Санитарная обработка и дезинфекция проводилась на территории овощного рынка, в Туберкулезом диспансере и администрации Гулрыпшского района республики с помощью современной специальной техники и оборудования РХБ защиты.
В ходе дезинфекции российскими военными было задействовано 13 единиц специальных автомобилей радиационной, химической и биологической защиты.
Ранее дезинфекция проводилась на территории Центрального военного госпиталя Министерства обороны Абхазии и в здании РОВД Гулрыпша.
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