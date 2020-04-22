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"Обезвредили" территорию: российские военные провели дезинфекцию в Абхазии

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (385)
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https://sputnik-abkhazia.ru/video/20200422/1029955275/Obezvredili-territoriyu-rossiyskie-voennye-proveli-dezinfektsiyu-v-Abkhazii.html

Российские военные специалисты сводного отряда радиационной, химической и биологической защиты Черноморского флота провели санитарную обработку и дезинфекцию объектов в Абхазии

Дезинфекция проводилась в местах массового скопления людей, а также на территории Центрального военного госпиталя Министерства обороны Абхазии и в здании районного отделения МВД.

В обработке территорий было задействовано 13 специальных автомобилей - мобильные комплексы аэрозольной дезинфекции, авторазливочные станции и машины с генератором горячего тумана.

Российские специалисты предварительно перед отправкой в Абхазию прошли обследование на коронавирус. Результаты тестов отрицательные. Вся техника после дезинфекции проходит специальную обработку на военной базе в Гудауте.

Подразделения радиационной, химической и биологической защиты Черноморского флота прибыли в Абхазию для оказания помощи в борьбе с распространением коронавируса 18 апреля.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (385)


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