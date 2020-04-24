Суд отказал Нодику Квициния в освобождении в связи с болезнью  

Бывший депутат Парламента Абхазии Нодик Квициния отбывает наказание в колонии строгого режима за организацию убийства российского бизнесмена Сергея Клемантовича и его подруги Оксаны Скаредновой.

СУХУМ, 24 апр – Sputnik. Сухумский городской суд отказал в удовлетворении ходатайства об освобождении от наказания по состоянию здоровья Нодика Квициния, осужденного за организацию убийства. Об этом сообщается на официальной странице суда.

Постановление может быть обжаловано в Кассационной коллегии по уголовным делам Верховного суда Абхазии в течение 15 рабочих дней со дня вынесения.

28 октября 2016 года бывший депутат Народного Собрания Абхазии Нодик Квициния был приговорен к 16 годам в колонии строгого режима за организацию убийства российского бизнесмена Сергея Клемантовича и его подруги Оксаны Скаредновой.

Обвинение доказало, что депутат Парламента Нодик Квициния по предварительному сговору похитил Сергея Клемантовича и Оксану Скареднову с целью получения выкупа в два миллиона долларов.

Получив отказ от Сергея Клемантовича заплатить за освобождение, Нодик Квициния предложил Ахре Гопия, Рамину Хмаил, Джумберу Бигвава и Аслану Цвижба с целью сокрытия похищения устранить потерпевших, говорится в материалах прокуратуры.

Сергей Клемантович возглавлял компанию "ЕЛ Петролеум-Абхазия", занимавшуюся заготовкой и обработкой металлолома, а также заготовкой щебня. Он и его спутница Оксана Скареднова пропали в сентябре 2012 года. Тела российского бизнесмена и его подруги были найдены 14 октября 2013 года в колодце в селе Адзюбжа.

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