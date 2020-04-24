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Минфин: Абхазия может не досчитаться более половины доходов из-за COVID-19

© Sputnik / Алексей Сухоруков
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (385)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200424/1029971474/Vypadenie-do-60-Minfin-dal-prognoz-po-poteryam-Abkhazii-iz-za-koronavirusa.html

Режим чрезвычайного положения из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции действовал в Абхазии с 28 марта по 21 апреля. Часть ограничительных мер пока продлена до начала мая.

СУХУМ, 24 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Примерно на 129 миллионов рублей сократилась доходная часть госбюджета Абхазии с 1 по 24 апреля в сравнении с аналогичным периодом 2019 года в связи с пандемией коронавирусной инфекции, рассказал Sputnik и.о. министра финансов республики Джансух Нанба.

По ситуации на 24 апреля фактические поступления в консолидированный бюджет отличны от запланированных цифр на 42%.

"Если ситуация с пандемией и финансовым кризисом продлится до конца 2020 года и не будет никаких позитивных изменений, то потери Абхазии могут составить до 2,4 миллиарда рублей по собственным доходам. "Выпадение" за будущие восемь месяцев текущего финансового года может составить около 60%. Если говорить о цифрах с 1 по 24 апреля, то выпадение по государственному бюджету составляет 129 миллионов рублей собственных доходов. Всего за аналогичный период прошлого года эта сумма составляла 301 миллион рублей", - отметил Нанба.  

Он также подчеркнул, что такая ситуация приведет к сокращению запланированных расходов, не связанных с выплатой пенсий, заработных плат и социальных пособий. Нанба уточнил, что абхазское государство будет оптимизировать бюджетные расходы на всех финансовых направлениях, за исключением силового блока и здравоохранения.  

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (385)


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