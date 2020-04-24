Чтобы история не повторилась: в Абхазии почтили память жертв геноцида армян

В 1915–1923 годах, по данным армянских историков, в Османской империи было уничтожено около полутора миллионов армян.

СУХУМ, 24 апр - Sputnik. Более 50 человек пришли на молебен в Армянской апостольской церкви в Гагре в память о погибших во время геноцида армян в Османской империи, рассказал в интервью радио Sputnik депутат Парламента Абхазии Левон Галустян.

"Официально Армянская община в Абхазии не собирала людей и не оглашала широко это событие, но собралось более 50 человек. Люди пришли по зову души, чтобы почтить память убиенных и зажечь свечи. Настоятель церкви провел траурный молебен, выступил руководитель Армянской общины Гагрского района", - добавил он.

В 1915–1923 годах, по данным армянских историков, в Османской империи было уничтожено около полутора миллионов армян, сожжено и разграблено более 60 армянских городов и двух с половиной тысяч сел. Геноцид армян признан и осужден влиятельными международными организациями, такими как Европейский парламент, Совет Европы, Всемирный Совет церквей, но все еще не признан самой Турцией. По мнению Галустяна, признание исторического факта необходимо для того, чтобы подобные события больше никогда не повторялись.

"В душе каждого армянина и здравомыслящего человека теплится надежда на то, что когда-то в Турции признают это историческое событие. Политика отрицания геноцида может привести в тому, что подобная история повторится в судьбе другого народа. Когда армянское общество отмечало 100-летие геноцида, мы предполагали, что официальная власть Турции признает факт, но, к сожалению, этого не произошло", - сказал он.

Около одного миллиона человек бежали или были выселены во время геноцида турками в Месопотамию, Ливан, Сирию. Часть из них переехала и в Абхазию.

"Амшенские армяне, проживающие в Абхазии, - прямые потомки жертв геноцида в Османской империи, в том числе и моя семья. Когда мы отмечаем эту дату, то мысленно возвращаемся в то время, когда братский народ Абхазии протянул нам руку помощи. Эту историю я обязательно передам своим детям, чтоб они ее чтили и помнили", - отметил Галустян.

Ежегодно 24 апреля армянская диаспора всего мира отмечает День памяти жертв геноцида армян. 15 апреля 2015 года Европарламент объявил 24 апреля европейским Днем памяти жертв геноцида армян в Османской империи.

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