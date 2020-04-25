Было страшно: медсестра Гудаутской больницы рассказала о работе с зараженными COVID-19

Четверо медработников Гудаутской больницы, напрямую контактировавших с больными коронавирусом в течение двух недель, были отправлены на изоляцию в гостиницу "Айтар" в Сухуме.

СУХУМ, 25 апр - Sputnik. Работать в условиях непрерывного двухнедельного дежурства и контактов с больными коронавирусом было сложно на психологическом уровне, рассказала в интервью радио Sputnik медсестра инфекционного отделения Гудаутской больницы Щарида Гицба.

"Мы все люди, мы все боимся, нам всем страшно. В первый раз у нас такое. И, конечно, страшно за своих близких, за свою семью", - рассказала медсестра.

Гицба в числе других медработников провела в Гудаутской больнице две недели, сейчас она находится на изоляции в гостинице "Айтар".

"Мы все оставили свои семьи, я оставила своего ребенка практически на месяц, хотя я и мать-одиночка. Две недели мы не покидали здание инфекционного отделения, не виделись с родными и друзьями", - сказала она.

По словам Гицба, при контакте с инфицированными медработники, как и положено, надевали защитные костюмы, очки и маски. После работы с больными проходили тщательную дезинфекцию. Она отметила, что дефицита в защитных средствах в Гудаутской больнице нет.

"Условия работы были намного сложнее, чем обычные. Очки запотевали, в масках было очень сложно дышать. Но, несмотря на это, никто не отказывался выполнять свою работу как положено. Могу с уверенностью сказать, что у нас очень грамотные медики, ничем не хуже российских или других специалистов", - сказала она.

Гицба также рассказала, что условия в гостинице "Айтар" устраивают медиков.

На сегодняшний день в Абхазии зафиксировано три случая заражения коронавирусной инфекцией. По словам депутата Парламента Абхазии, члена оперативного штаба по защите населения от коронавируса Алхаса Джинджолия, в республике утверждена схема лечения больных COVID-19.

"Мы постоянно рассматриваем рекомендации ВОЗ, лечение в России, скорректировали антибиотикотерапию, дозировки основных методов лечения, утвердили стандарт. Если быть точнее, скорректировали для наших врачей этапы лечения. Они зависят от состояния тяжести заболевания", - объяснил он.

Джинджолия также отметил, что Министерство здравоохранения и социального обеспечения Абхазии планирует детально ознакомить медперсонал с подробной схемой лечения больных коронавирусом.

Четверо медработников Гудаутской больницы, которые напрямую контактировали с зараженными коронавирусом пациентами, были отправлены на двухнедельный карантин в гостиницу "Айтар" в Сухуме после окончания смены. Еще десять медиков отправлены на самоизоляцию в домашних условиях на две недели.