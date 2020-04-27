Не ушел и не собираюсь: Кан Кварчия обратился к жителям Сухума

СУХУМ, 27 апр – Sputnik. И.о. главы Сухума Кан Кварчия сказал, что не намерен покидать свой пост. Обращение к жителям столицы Абхазии было опубликовано на странице администрации Сухума в Facebook.

"У нас небольшое общество, город маленький, и то там, то здесь слышны разные слухи. Думаю, эти слухи преувеличены. Я никуда не ушел, я не собираюсь никуда уходить. Я не вижу смысла самому писать (заявление об уходе - ред.). Если, конечно, руководство примет такое решение, будет указ, но единственное, я попросил бы, чтобы объяснили жителям Сухума, по какой причине будет указ о моем увольнении", - сказал Кварчия и подчеркнул, что не держится за должность главы столицы.

Говоря о своей нынешней работе, он поделился, что ему удалось воплотить свою мечту в жизнь. Но насколько эффективна нынешняя администрация, должны судить горожане. По пятибалльной системе результаты своих трудов за полгода он оценил на четверку с плюсом.

Кварчия допускает, что какие-то минусы в работе были, и в числе таких недочетов он назвал нерешенные кадровые вопросы. При этом он уверен, что во многих случаях сделал правильные назначения и без оглядки на политическую позицию того или иного специалиста.

И.о. главы Сухума также подробно остановился на работе практически каждого из управлений администрации и поделился своим видением того, как их руководители справились с поставленными перед ними задачами. Кварчия согласен, что назначения глав городов и районов - прерогатива президента, но не учитывать мнение жителей он считает неправильным.

"Если горожане посчитают, что наша работа неэффективная, неправильная и мне надо уйти, я сам уйду", - сказал он.

Кан Кварчия был назначен исполняющим обязанности главы администрации города Сухум 21 октября 2019 года бывшим президентом Абхазии Раулем Хаджимба.

После объявления Центризбиркомом республики о проведении новых выборов главы государства, 1 февраля 2020 года инициативная группа выдвинула на эту должность Кана Кварчия в качестве кандидата. Но вскоре он отказался от участия в предвыборной гонке и объявил о своем политическом нейтралитете.

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