Первый заболевший коронавирусом в Абхазии выписан из больницы

СУХУМ, 27 апр - Sputnik. В Гудаутской больнице больше не осталось больных коронавирусом. Выписан пациент, у которого был подтвержден первый случай заражения COVID-19 в Абхазии, сообщает Оперативный штаб по защите населения от коронавируса.
За прошедшие сутки тестирование на коронавирус в республике прошли три человека. Все результаты анализов оказались отрицательными.
В стране по-прежнему зафиксированы только три случая коронавирусной инфекции. Двое заболевших выписан из стационара.
Третья пациентка - женщина 1925 года рождения - скончалась в Гудаутской больнице 26 апреля. Болезнь у нее протекала с осложнениями. Смерть наступила в результате тромбоэмболии легочной артерии.
Диагноз пожилой женщине был поставлен 11 апреля, тогда она от госпитализации отказалась, получая лечение на самоизоляции. Позже состояние пациентки ухудшилось, ее перевели в стационар.
Коронавирусная инфекция была выявлена в апреле у трех жителей города Гагра, все они проживали в одном доме.
- Все последние новости о ситуации с коронавирусом в Абхазии и в мире - в спецпроекте Sputnik.