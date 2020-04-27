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Первый заболевший коронавирусом в Абхазии выписан из больницы

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии-2020 (377)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200427/1029992364/Tekh-chelovek-proveril-na-koronavirus-za-sutki-v-Abkhazii.html

Всего в республике было подтверждено три случая заражения коронавирусной инфекцией, все проводившиеся в последнее время тесты давали отрицательные результаты.

СУХУМ, 27 апр - Sputnik. В Гудаутской больнице больше не осталось больных коронавирусом. Выписан пациент, у которого был подтвержден первый случай заражения COVID-19 в Абхазии, сообщает Оперативный штаб по защите населения от коронавируса.

За прошедшие сутки тестирование на коронавирус в республике прошли три человека. Все результаты анализов оказались отрицательными.

В стране по-прежнему зафиксированы только три случая коронавирусной инфекции. Двое заболевших выписан из стационара. 

© Sputnik / Томас Тхайцук
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Третья пациентка - женщина 1925 года рождения - скончалась в Гудаутской больнице 26 апреля. Болезнь у нее протекала с осложнениями. Смерть наступила в результате тромбоэмболии легочной артерии.

Диагноз пожилой женщине был поставлен 11 апреля, тогда она от госпитализации отказалась, получая лечение на самоизоляции. Позже состояние пациентки ухудшилось, ее перевели в стационар. 

Коронавирусная инфекция была выявлена в апреле у трех жителей города Гагра, все они проживали в одном доме.

Темы:
Погода в Абхазии-2020 (377)


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