Первый заболевший коронавирусом в Абхазии выписан из больницы

Всего в республике было подтверждено три случая заражения коронавирусной инфекцией, все проводившиеся в последнее время тесты давали отрицательные результаты.

СУХУМ, 27 апр - Sputnik. В Гудаутской больнице больше не осталось больных коронавирусом. Выписан пациент, у которого был подтвержден первый случай заражения COVID-19 в Абхазии, сообщает Оперативный штаб по защите населения от коронавируса.

За прошедшие сутки тестирование на коронавирус в республике прошли три человека. Все результаты анализов оказались отрицательными.

В стране по-прежнему зафиксированы только три случая коронавирусной инфекции. Двое заболевших выписан из стационара.

Третья пациентка - женщина 1925 года рождения - скончалась в Гудаутской больнице 26 апреля. Болезнь у нее протекала с осложнениями. Смерть наступила в результате тромбоэмболии легочной артерии.

Диагноз пожилой женщине был поставлен 11 апреля, тогда она от госпитализации отказалась, получая лечение на самоизоляции. Позже состояние пациентки ухудшилось, ее перевели в стационар.

Коронавирусная инфекция была выявлена в апреле у трех жителей города Гагра, все они проживали в одном доме.