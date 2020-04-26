Пациентка с коронавирусом умерла в Гудаутской больнице

Смерть женщины 1925 года рождения стала первым случаем с летальным исходом у пациента с коронавирусом в Абхазии.

СУХУМ, 26 апр - Sputnik. Пациентка 1925 года рождения, находящаяся в Гудаутском госпитале, скончалась утром 26 апреля от осложнений, вызванных COVID-19, и множественных сопутствующих хронических заболеваний, сообщает оперативный штаб по защите населения Абхазии от коронавируса.

"Врачи делали все необходимое, однако, к сожалению, в силу возраста с заболеванием справиться не удалось", - сказала главный терапевт Минздрава Абхазии.

Диагноз COVID-19 был поставлен женщине 11 апреля, однако пациентка более недели отказывалась от госпитализации, дав согласие на нее лишь 20 апреля после значительного ухудшения состояния.

Как рассказала Анжела Арчелия, на момент поступления в Гудаутский госпиталь у 95-летней пациентки была диагностирована двусторонняя полисегментарная пневмония вкупе с сопутствующими заболеваниями – ярко выраженная гипертоническая болезнь, хроническая почечная недостаточность.

На фоне проводимой терапии у пациентки было достигнуто рентгенологическое улучшение, однако общее состояние постоянно оставалось тяжелым, что осложнялось престарелым возрастом.

Как отмечает Анжела Арчелия, пациентке оказывалась вся необходимая медицинская помощь, в том числе профилактика характерных для течения коронавирусной инфекции тромбоэмболических осложнений, предусмотренная протоколами ВОЗ.

В семь часов утра 26 апреля она скончалась от осложнений, в частности, тромбоэмболии легочной артерии.

Коронавирусная инфекция была выявлена в апреле у трех жителей города Гагра, все они проживали в одном доме.

Один пациент остается под наблюдением врачей в Гудаутском госпитале и ожидает выписки в течение нескольких дней.

Второй пациент выздоровел и уже находится дома.

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