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Пациентка с коронавирусом умерла в Гудаутской больнице

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (389)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200426/1029981332/Patsientka-s-koronavirusom-umerla-v-Gudautskoy-bolnitse.html

Смерть женщины 1925 года рождения стала первым случаем с летальным исходом у пациента с коронавирусом в Абхазии.

СУХУМ, 26 апр - Sputnik. Пациентка 1925 года рождения, находящаяся в Гудаутском госпитале, скончалась утром 26 апреля от осложнений, вызванных COVID-19, и множественных сопутствующих хронических заболеваний, сообщает оперативный штаб по защите населения Абхазии от коронавируса.

"Врачи делали все необходимое, однако, к сожалению, в силу возраста с заболеванием справиться не удалось", - сказала главный терапевт Минздрава Абхазии.

Диагноз COVID-19 был поставлен женщине 11 апреля, однако пациентка более недели отказывалась от госпитализации, дав согласие на нее лишь 20 апреля после значительного ухудшения состояния.

Как рассказала Анжела Арчелия, на момент поступления в Гудаутский госпиталь у 95-летней пациентки была диагностирована двусторонняя полисегментарная пневмония вкупе с сопутствующими заболеваниями – ярко выраженная гипертоническая болезнь, хроническая почечная недостаточность.

© Sputnik / Томас Тхайцук
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На фоне проводимой терапии у пациентки было достигнуто рентгенологическое улучшение, однако общее состояние постоянно оставалось тяжелым, что осложнялось престарелым возрастом.

Как отмечает Анжела Арчелия, пациентке оказывалась вся необходимая медицинская помощь, в том числе профилактика характерных для течения коронавирусной инфекции тромбоэмболических осложнений, предусмотренная протоколами ВОЗ.

В семь часов утра 26 апреля она скончалась от осложнений, в частности, тромбоэмболии легочной артерии.

Коронавирусная инфекция была выявлена в апреле у трех жителей города Гагра, все они проживали в одном доме.

Один пациент остается под наблюдением врачей в Гудаутском госпитале и ожидает выписки в течение нескольких дней.

Второй пациент выздоровел и уже находится дома.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (389)


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