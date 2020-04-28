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Определяем формат: Россотрудничество рассказало о планах проведения "Бессмертного полка"

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
75-летие Победы в Великой Отечественной войне (63)
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200428/1029995138/Opredelyaem-format-Rossotrudnichestvo-rasskazalo-o-planakh-provedeniya-Bessmertnogo-polka.html

Акция "Бессмертный полк" ежегодно проходит в Абхазии в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне. Впервые акция была организована в 2012 году в Томске. В этом году в связи с эпидемиологической ситуацией в мире мероприятие в России пройдет онлайн. 

СУХУМ, 28 апр - Sputnik. Формат проведения акции "Бессмертный полк" в Абхазии еще не известен, рассказал в интервью радио Sputnik руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Вадим Чеха. 

"Формат проведения акции предопределяется общей ситуацией и установками от органов власти Абхазии. Безусловно, мы будем поддерживать проведение акции "Бессмертный полк - без границ" в онлайн режиме. Возможно, и очное проведение акции, только если к этому времени по решению властей введенные ограничения на массовые мероприятия будут сняты", - объяснил он. 

Чеха также отметил, что по традиции к 9 Мая в Абхазии пройдет и акция "Георгиевская ленточка".

"Формат, конечно же, скорректирован, акция не будет проведена в массовом режиме. Сейчас мы раздаем ленточки тем, кто с учетом сложившихся обстоятельств находится на передовой - работники МВД, военные, врачи", - рассказал он. 

© Sputnik / Томас Тхайцук
Акция "Сад памяти" прошла в Агудзерской школе

В честь 75-летия Дня Победы в Великой Отечественной войне представительство Россотрудничества в Абхазии также проводит акции "Сад памяти", "Диктант Победы", а с мая на сайте ведомства будут проводиться уроки мужества, посвященные событиям Великой Отечественной войны. 

Кроме того, Россотрудничество проведет конкурс эссе "Я изучаю историю по книжкам" среди школьников, в рамках которого они смогут рассказать истории о своих родственниках - участниках Великой Отечественной войны. Победители смогут принять участие в проекте "Здравствуй, Россия!" и поездить по историческим местам России.

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Темы:
75-летие Победы в Великой Отечественной войне (63)


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