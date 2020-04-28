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Российские военные провели дезинфекцию 36 объектов в Гале 

© Foto / Минестерство обороны РА
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (394)
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200428/1029995591/Rossiyskie-voennye-proveli-dezinfektsiyu-36-obektov-v-Gale.html

Ранее специалисты сводного отряда радиационной, химической и биологической защиты Черноморского флота Южного военного округа провели санитарную обработку объектов в Гулрыпшском, Ткуачралском и Очамчырском районе.

СУХУМ, 27 апр - Sputnik, Асмат Цвижба. Специалисты сводного отряда радиационной, химической и биологической защиты Черноморского флота Южного военного округа обработали 36 объектов в Гале, сообщили Sputnik в пресс-службе Министерства обороны Абхазии. 

Всего, по данным Минобороны Абхазии, было продезинфицировано более 55 тысяч квадратных метров, включая автодороги, территорию районного рынка и здание Дома культуры. В ходе работ российскими военными было задействовано 13 единиц специальных автомобилей радиационной, химической и биологической защиты.

Подразделения радиационной, химической и биологической защиты Черноморского флота прибыли в Абхазию для оказания помощи в борьбе с распространением коронавируса 18 апреля. Спецтехника и специалисты Черноморского флота дислоцированы на территории военной базы Минобороны России в Гудауте.

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© Видео Министерство обороны РА
Специалисты ЮВО провели дезинфекцию объектов в Гале 

Санитарные мероприятия в Абхазии были ранее проведены в Гулрыпшском, Ткуарчалском и Очамчырском районе.  Дезинфекция объектов пройдет также в Сухуме. 

Специалисты сводного отряда радиационной, химической и биологической защиты Черноморского флота Южного военного округа проводят дезинфекцию лечебных учреждений, торговых площадей и административных объектов в Абхазии. Также российские военные специалисты и медики привлечены к оказанию консультаций в лечении больных заразившихся коронавирусом.

По сообщению Минобороны Абхазии, российские специалисты продолжат обработку объектов в Абхазии до начала мая.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (394)


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