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Заключенный найден мертвым в следственном изоляторе Гулрыпша

© Sputnik Табылды Кадырбеков
В Абхазии
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200428/1029999044/Zaklyuchennyy-nayden-mertvym-v-IVS-Gulrypsha-.html

Уроженец Гудауты был задержан сотрудниками милиции 21 апреля по подозрению в употреблении наркотиков.

СУХУМ, 28 апр - Sputnik. Заключенный Аляс Тарба был обнаружен мертвым в камере следственного изолятора в Гулрыпше в понедельник 27 апреля, говорится в сообщении МВД Абхазии. Тело висело в петле, сделанной из подручных средств. 

Уроженец Гудауты Аляс Тарба, 1991 года рождения, был задержан 21 апреля по подозрению в употреблении наркотиков. По решению суда он был арестован на 30 суток и заключен в ИВС Гулрыпшского района. 

По данным МВД, в ночь с 26 на 27 апреля Тарба пожаловался на состояние здоровья.

"Прибывшая по вызову дежурного бригада скорой медицинской помощи осмотрела Тарба и сделала инъекцию. Улучшения самочувствия задержанного не наступило, и в три часа ночи Тарба был доставлен в госпиталь в поселке Агудзера, откуда из-за невозможности диагностировать пациента перевезен в Республиканскую больницу", - говорится в сообщении.

В Республиканской больнице мужчина был обследован на предмет наличия инородного тела в желудочно-кишечном тракте. Однако медики ничего не обнаружили. Острой хирургической патологии также выявлено не было. 

Врачи поставили Тарба диагноз гастродуоденит, после чего он и был возвращен в ИВС, а днем 27 апреля найден повешенным.

Дежурные пытались спасти Тарба, его отвезли в Агудзерский госпиталь. Однако попытки врачей реанимировать мужчину результата не принесли, он скончался.

Министр внутренних дел Рауль Смыр назначил служебную проверку произошедшего.

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