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Изолятор временного содержания МВД Абхазии

Исповедь заложника: бунт в Сухумском ИВС в августе 1990 года

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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29 лет назад 11 августа 1990 года в изоляторе временного содержания МВД Абхазской АССР произошел бунт заключенных. Это событие всколыхнуло в тот год весь Советский Союз.

Бадрак Авидзба, Sputnik.

С 10 по 11 августа ответственным дежурным в сухумском ИВС был 27-летний лейтенант Тимур Шикирба. Дежурство ничем не отличалось от всех остальных, все было спокойно, и ничего не предвещало "бури". Вместе с ним дежурство несли еще несколько сотрудников милиции. Когда он уже приступил к составлению рапорта о сдаче смены, занятия скучного и рутинного, неожиданно сработал сигнал тревоги.

Начало бунта в Сухумском ИВС

Утро в сухумском ИВС начиналось буднично. Контролер Козмава, как он это делал изо дня в день, открывал камеры, выдавал ведра и швабры заключенным для утренней уборки. Для сотрудника стало полной неожиданностью, когда после отпирания очередного замка на него напали уголовники и избили. С этой минуты и начинается история массового бунта.

Инцидент произошел в камере №7, где сидели особо опасные преступники. Зачинщиками стали двое приговоренных к смерти — Павел Прунчак и Мирон Дзидзария.

"Я сразу выскочил и увидел, что камера открыта, а сотрудник милиции Козмава лежит избитый прямо у входа. Я сразу выбежал, закрыл входные двери, дал команду одному милиционеру, чтобы он закрыл дверь с улицы, пошел в дежурную часть и сообщил о нападении. Милиционер успел это сделать, вышел, а мы отправились с другим милиционером останавливать толпу", — вспоминает Тимур Шикирба, в ту пору 27-летний лейтенант.

До этого ЧП Шикирба уже проработал в милиции семь лет, а на службе в изоляторе находился около года. Милиционер не растерялся.

"Ключи от тюремного замка я хотел выбросить в трубу, которая расположена рядом с дверью. Это специальная труба, в которую можно бросить ключи, и заключенные уже не смогут их вытащить. Но туда мне не дали доступа, потому что семеро заключенных окружили меня", — рассказывает он.

Тогда Шикирба принимает решение выкинуть связку в окно, чтобы они не достались бунтовщикам, но попытка была тщетной.

"Я смог дойти до окон, они были открыты, но там были решетки. Я выбросил связку ключей в окно, но так получилось, что они повисли на решетке", — сокрушается Шикирба.

Заключенные завладели ключами и открыли все семь камер первого этажа.

Тимур Шикирба - участник событий во время бунта в ИВС МВД АССР в 1990 году
© Sputnik / Томас Тхайцук
Тимур Шикирба - участник событий во время бунта в ИВС МВД АССР в 1990 году

Заложник в погонах

После того как взбунтовавшиеся выпустили из камер всех заключенных, они не остановились на этом и, прорвавшись в дежурку, завладели ключами от камер второго этажа и освободили остальных.

Лейтенанта Шикирба преступники заперли в одной из камер.

Управление ситуацией перешло в руки бунтовщиков. Они заняли коридоры и стали взламывать кабинеты в поисках оружия. И получили желаемое.

"Честно говоря, я не знал, что там хранится оружие, так как работал в своей новой должности недолго. Так получилось, что у заключенных оказалось оружие — автоматы, пистолеты Марголина, боеприпасы", — признается дежурный.

Тимур Шикирба считает, что если бы на момент бунта было еще несколько сотрудников милиции, то его можно было предотвратить.

"Ни одного сотрудника в тот момент не было рядом, кто мог бы прийти на помощь. Если бы в тот момент три милиционера зашли бы, нам удалось бы остановить волнения. В тот день все сотрудники находились на границе, турки-месхетинцы должны были перейти границу и зайти в Абхазию. По этому случаю весь личный состав МВД был направлен туда, чтобы пресечь это действие", — делится деталями того дня Шикирба.

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Сотрудники МВД прибыли к ИВС, уже когда заключенные захватили заложников и оружие.

Требования заключенных

По рассказам Тимура Шикирба, заключенные выдвигали различные требования, многие из которых категорично отклонялись.

"Ночью приехали сотрудники милиции и стали вести переговоры с бунтующими. Заключенные ставили свои условия. Переговоры длились четыре дня. Условились на том, что вертолет садится на площади Свободы, которая тогда носила имя Ленина", — вспоминает он.

Изначально, преступники требовали, чтобы вертолет сел на крышу изолятора, но их удалось убедить, что это небезопасно, тяжелая машина своим весом продавит кровлю.

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© Sputnik Бадра Авидзба
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"От ИВС они планировали доехать до площади Ленина на микроавтобусе и уже оттуда на вертолете отправятся, куда захотят. Почему-то они говорили, что будут направляться к Сванетии, может быть, потому что среди бунтарей были братья Ахвледиани, сидевшие за убийство, и они так решили", — предположил милиционер.

Подавление бунта в Сухуме

Информацию о бунте в Сухумском ИВС передали в Москву. 14 августа в столицу Абхазии вылетели группы специального назначения Комитета государственной безопасности СССР "А" и МВД СССР "Витязь".

Когда уже преступники направились в микроавтобус, они надели черные маски на себя и заложников, чтобы нельзя было отличить одних от других.

"Вдруг произошел взрыв. В здании стало темно и стали летать какие-то шарики. Неожиданно появились люди в масках, это были спецназовцы, они быстро скрутили всех бунтовавших", — вспоминает Шикирба.

Находясь в камере все это время, Шикирба думал о том, что может не выбраться живым и практически свыкся с этой мыслью.

"Я, конечно, не знал, что спецподразделения проведут операцию по подавлению бунта. Я практически мысленно попрощался со своими родственниками, так как знал, что могу погибнуть в любое время", — признался он.

Операцию по подавлению бунта спецназ начал с микроавтобуса, в котором уже находились Прунчак, Дзидзария и другие преступники с заложниками. Зачинщики бунта Прунчак, Дзидзария и еще один преступник были убиты на месте. Затем спецназовцы штурмовали изолятор. Группы "А" и "Витязь" сломили сопротивление бунтовавших без потерь среди личного состава.

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Теги:
заложники, бунты, Сухум


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