Исповедь заложника: бунт в Сухумском ИВС в августе 1990 года

29 лет назад 11 августа 1990 года в изоляторе временного содержания МВД Абхазской АССР произошел бунт заключенных. Это событие всколыхнуло в тот год весь Советский Союз.

Бадрак Авидзба, Sputnik.

С 10 по 11 августа ответственным дежурным в сухумском ИВС был 27-летний лейтенант Тимур Шикирба. Дежурство ничем не отличалось от всех остальных, все было спокойно, и ничего не предвещало "бури". Вместе с ним дежурство несли еще несколько сотрудников милиции. Когда он уже приступил к составлению рапорта о сдаче смены, занятия скучного и рутинного, неожиданно сработал сигнал тревоги.

Начало бунта в Сухумском ИВС



Утро в сухумском ИВС начиналось буднично. Контролер Козмава, как он это делал изо дня в день, открывал камеры, выдавал ведра и швабры заключенным для утренней уборки. Для сотрудника стало полной неожиданностью, когда после отпирания очередного замка на него напали уголовники и избили. С этой минуты и начинается история массового бунта.

Инцидент произошел в камере №7, где сидели особо опасные преступники. Зачинщиками стали двое приговоренных к смерти — Павел Прунчак и Мирон Дзидзария.

"Я сразу выскочил и увидел, что камера открыта, а сотрудник милиции Козмава лежит избитый прямо у входа. Я сразу выбежал, закрыл входные двери, дал команду одному милиционеру, чтобы он закрыл дверь с улицы, пошел в дежурную часть и сообщил о нападении. Милиционер успел это сделать, вышел, а мы отправились с другим милиционером останавливать толпу", — вспоминает Тимур Шикирба, в ту пору 27-летний лейтенант.

До этого ЧП Шикирба уже проработал в милиции семь лет, а на службе в изоляторе находился около года. Милиционер не растерялся.

"Ключи от тюремного замка я хотел выбросить в трубу, которая расположена рядом с дверью. Это специальная труба, в которую можно бросить ключи, и заключенные уже не смогут их вытащить. Но туда мне не дали доступа, потому что семеро заключенных окружили меня", — рассказывает он.

Тогда Шикирба принимает решение выкинуть связку в окно, чтобы они не достались бунтовщикам, но попытка была тщетной.

"Я смог дойти до окон, они были открыты, но там были решетки. Я выбросил связку ключей в окно, но так получилось, что они повисли на решетке", — сокрушается Шикирба.

Заключенные завладели ключами и открыли все семь камер первого этажа.

© Sputnik / Томас Тхайцук Тимур Шикирба - участник событий во время бунта в ИВС МВД АССР в 1990 году

Заложник в погонах

После того как взбунтовавшиеся выпустили из камер всех заключенных, они не остановились на этом и, прорвавшись в дежурку, завладели ключами от камер второго этажа и освободили остальных.

Лейтенанта Шикирба преступники заперли в одной из камер.

Управление ситуацией перешло в руки бунтовщиков. Они заняли коридоры и стали взламывать кабинеты в поисках оружия. И получили желаемое.

"Честно говоря, я не знал, что там хранится оружие, так как работал в своей новой должности недолго. Так получилось, что у заключенных оказалось оружие — автоматы, пистолеты Марголина, боеприпасы", — признается дежурный.

Тимур Шикирба считает, что если бы на момент бунта было еще несколько сотрудников милиции, то его можно было предотвратить.

"Ни одного сотрудника в тот момент не было рядом, кто мог бы прийти на помощь. Если бы в тот момент три милиционера зашли бы, нам удалось бы остановить волнения. В тот день все сотрудники находились на границе, турки-месхетинцы должны были перейти границу и зайти в Абхазию. По этому случаю весь личный состав МВД был направлен туда, чтобы пресечь это действие", — делится деталями того дня Шикирба.

Сотрудники МВД прибыли к ИВС, уже когда заключенные захватили заложников и оружие.

Требования заключенных



По рассказам Тимура Шикирба, заключенные выдвигали различные требования, многие из которых категорично отклонялись.

"Ночью приехали сотрудники милиции и стали вести переговоры с бунтующими. Заключенные ставили свои условия. Переговоры длились четыре дня. Условились на том, что вертолет садится на площади Свободы, которая тогда носила имя Ленина", — вспоминает он.

Изначально, преступники требовали, чтобы вертолет сел на крышу изолятора, но их удалось убедить, что это небезопасно, тяжелая машина своим весом продавит кровлю.

"От ИВС они планировали доехать до площади Ленина на микроавтобусе и уже оттуда на вертолете отправятся, куда захотят. Почему-то они говорили, что будут направляться к Сванетии, может быть, потому что среди бунтарей были братья Ахвледиани, сидевшие за убийство, и они так решили", — предположил милиционер.

Подавление бунта в Сухуме



Информацию о бунте в Сухумском ИВС передали в Москву. 14 августа в столицу Абхазии вылетели группы специального назначения Комитета государственной безопасности СССР "А" и МВД СССР "Витязь".

Когда уже преступники направились в микроавтобус, они надели черные маски на себя и заложников, чтобы нельзя было отличить одних от других.

"Вдруг произошел взрыв. В здании стало темно и стали летать какие-то шарики. Неожиданно появились люди в масках, это были спецназовцы, они быстро скрутили всех бунтовавших", — вспоминает Шикирба.

Находясь в камере все это время, Шикирба думал о том, что может не выбраться живым и практически свыкся с этой мыслью.

"Я, конечно, не знал, что спецподразделения проведут операцию по подавлению бунта. Я практически мысленно попрощался со своими родственниками, так как знал, что могу погибнуть в любое время", — признался он.

Операцию по подавлению бунта спецназ начал с микроавтобуса, в котором уже находились Прунчак, Дзидзария и другие преступники с заложниками. Зачинщики бунта Прунчак, Дзидзария и еще один преступник были убиты на месте. Затем спецназовцы штурмовали изолятор. Группы "А" и "Витязь" сломили сопротивление бунтовавших без потерь среди личного состава.

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