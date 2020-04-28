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Самоубийство заключенного в Гулрыпше стало поводом для проверки

© Sputnik
В Абхазии
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200428/1029999249/Prokuratura-nachala-proverku-posle-samoubiystva-zaklyuchennogo-Tarba.html

Мужчина, задержанный по подозрению в употреблении наркотиков, был найден повешенным в камере изолятора временного содержания Гулрыпшского района в понедельник 27 апреля.

СУХУМ, 28 апр - Sputnik. Прокуратура Гулрыпшского района проводит проверку по факту самоубийства задержанного Аляса Тарба в понедельник 27 апреля, говорится в сообщении на сайте Генеральной прокураторы Абхазии.

По данным ведомства, во время проведения осмотра тела Тарба, судебными медэкспертами были найдены следы от петли, которую заключенный сделал из кусков своих брюк.

© Sputnik Табылды Кадырбеков
Заключенный найден мертвым в следственном изоляторе Гулрыпша

"Более каких-либо повреждений, указывающих на насильственный характер причинения смерти Тарба на теле обнаружено не было. На момент происшествия, согласно книге учета задержанных, помимо Тарба, в камере №3 другие заключенные не содержались", - говорится в сообщении.

Тело Аляса Тарба было передано его родственникам, которые отказались от судебно-медицинской экспертизы.

Уроженец Гудауты Аляс Тарба, 1991 года рождения, был задержан сотрудниками МВД 21 апреля по подозрению в употреблении наркотиков. Заключенный был обнаружен в камере в петле, сделанной из подручных средств, в понедельник 27 апреля. 

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