Самоубийство заключенного в Гулрыпше стало поводом для проверки

Мужчина, задержанный по подозрению в употреблении наркотиков, был найден повешенным в камере изолятора временного содержания Гулрыпшского района в понедельник 27 апреля.

СУХУМ, 28 апр - Sputnik. Прокуратура Гулрыпшского района проводит проверку по факту самоубийства задержанного Аляса Тарба в понедельник 27 апреля, говорится в сообщении на сайте Генеральной прокураторы Абхазии.

По данным ведомства, во время проведения осмотра тела Тарба, судебными медэкспертами были найдены следы от петли, которую заключенный сделал из кусков своих брюк.

"Более каких-либо повреждений, указывающих на насильственный характер причинения смерти Тарба на теле обнаружено не было. На момент происшествия, согласно книге учета задержанных, помимо Тарба, в камере №3 другие заключенные не содержались", - говорится в сообщении.

Тело Аляса Тарба было передано его родственникам, которые отказались от судебно-медицинской экспертизы.

Уроженец Гудауты Аляс Тарба, 1991 года рождения, был задержан сотрудниками МВД 21 апреля по подозрению в употреблении наркотиков. Заключенный был обнаружен в камере в петле, сделанной из подручных средств, в понедельник 27 апреля.

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