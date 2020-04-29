СУХУМ, 29 апр – Sputnik. Пожар произошел на рынке у КПП "Псоу", сообщил в интервью Sputnik замминистра по чрезвычайным ситуациям Сатбей Гиндия.
"В результате пожара сгорело восемь продуктовых ларьков, на тушение возгорания потребовалось около двух с половиной часов", - отметил он.
Сообщение о пожаре поступило к спасателям около полуночи, на данный момент причины пожара пока неизвестны.
Возгорание тушило два пожарных расчета пожарно-спасательной части Гагры.
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