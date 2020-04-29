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Учения МЧС в драмтеатре

Пожар произошел на рынке у КПП "Псоу"

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200429/1030004941/Pozhar-proizoshel-na-rynke-u-KPP-Psou-.html

Возгорание на рынке у КПП "Псоу" произошло в ночь на 29 апреля, сообщает МЧС республики.

СУХУМ, 29 апр – Sputnik. Пожар произошел на рынке у КПП "Псоу", сообщил в интервью Sputnik замминистра по чрезвычайным ситуациям Сатбей Гиндия.

"В результате пожара сгорело восемь продуктовых ларьков, на тушение возгорания потребовалось около двух с половиной часов", - отметил он.

Сообщение о пожаре поступило к спасателям около полуночи, на данный момент причины пожара пока неизвестны.

Возгорание тушило два пожарных расчета пожарно-спасательной части Гагры. 

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