Возгорание на рынке у КПП "Псоу" произошло в ночь на 29 апреля, сообщает МЧС республики.

СУХУМ, 29 апр – Sputnik. Пожар произошел на рынке у КПП "Псоу", сообщил в интервью Sputnik замминистра по чрезвычайным ситуациям Сатбей Гиндия.

"В результате пожара сгорело восемь продуктовых ларьков, на тушение возгорания потребовалось около двух с половиной часов", - отметил он.

Сообщение о пожаре поступило к спасателям около полуночи, на данный момент причины пожара пока неизвестны.

Возгорание тушило два пожарных расчета пожарно-спасательной части Гагры.

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