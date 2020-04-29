Президент Абхазии назначил глав Минздрава, МЧС и Министерства соцобеспечения

СУХУМ, 29 апр - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания назначил еще трех министров нового правительства. Соответствующие указы размещены на официальном сайте главы государства.
Министром социального обеспечения и демографической политики назначен Руслан Аджба. МЧС вновь возглавил Лев Квициния, Тамаз Цахнакия сохранил пост главы Министерства здравоохранения.
Ранее Бжания утвердил структуру Кабинета министров. В итоге количество министерств увеличилось с 12 до 14.
Согласно указу президента, Госкомитет по курортам и туризму и Госкомитет сельского хозяйства преобразованы в министерства.
Министерство здравоохранения и соцобеспечения разделили на Министерство здравоохранения и Министерство социального обеспечения и демографической политики.
Изменениям подверглось Министерство демографии и репатриации республики. Теперь это Государственный комитет Абхазии по репатриации. Часть функций ведомства передали вновь появившемуся Министерству соцобеспечения и демографической политики.
Министерство просвещения и Госкомитет по государственной языковой политике слились в Министерство просвещения и языковой политики.
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