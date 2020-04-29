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Президент Абхазии назначил глав Минздрава, МЧС и Министерства соцобеспечения

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200429/1030011312/Prezident-Abkhazii-naznachil-glav-Minzdrava-MChS-i-sotsobespecheniya.html

Аслан Бжания вступил в должность президента Абхазии 23 апреля. Согласно закону, прежний состав Кабинета министров сложил свои полномочия перед новым главой государства.

СУХУМ, 29 апр - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания назначил еще трех министров нового правительства. Соответствующие указы размещены на официальном сайте главы государства.

Министром социального обеспечения и демографической политики назначен Руслан Аджба. МЧС вновь возглавил Лев Квициния, Тамаз Цахнакия сохранил пост главы Министерства здравоохранения.

Ранее Бжания утвердил структуру Кабинета министров. В итоге количество министерств увеличилось с 12 до 14.
Согласно указу президента, Госкомитет по курортам и туризму и Госкомитет сельского хозяйства преобразованы в министерства.

© Sputnik / Гуния Леон
Новая структура Кабмина Абхазии

Министерство здравоохранения и соцобеспечения разделили на Министерство здравоохранения и Министерство социального обеспечения и демографической политики.

Изменениям подверглось Министерство демографии и репатриации республики. Теперь это Государственный комитет Абхазии по репатриации. Часть функций ведомства передали вновь появившемуся Министерству соцобеспечения и демографической политики. 

Министерство просвещения и Госкомитет по государственной языковой политике слились в Министерство просвещения и языковой политики.

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