Президент Абхазии назначил глав Минздрава, МЧС и Министерства соцобеспечения

Аслан Бжания вступил в должность президента Абхазии 23 апреля. Согласно закону, прежний состав Кабинета министров сложил свои полномочия перед новым главой государства.

СУХУМ, 29 апр - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания назначил еще трех министров нового правительства. Соответствующие указы размещены на официальном сайте главы государства.

Министром социального обеспечения и демографической политики назначен Руслан Аджба. МЧС вновь возглавил Лев Квициния, Тамаз Цахнакия сохранил пост главы Министерства здравоохранения.

Ранее Бжания утвердил структуру Кабинета министров. В итоге количество министерств увеличилось с 12 до 14.

Согласно указу президента, Госкомитет по курортам и туризму и Госкомитет сельского хозяйства преобразованы в министерства.

Министерство здравоохранения и соцобеспечения разделили на Министерство здравоохранения и Министерство социального обеспечения и демографической политики.

Изменениям подверглось Министерство демографии и репатриации республики. Теперь это Государственный комитет Абхазии по репатриации. Часть функций ведомства передали вновь появившемуся Министерству соцобеспечения и демографической политики.

Министерство просвещения и Госкомитет по государственной языковой политике слились в Министерство просвещения и языковой политики.

Читайте также: