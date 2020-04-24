Реформы и сокращения: как менялась структура Кабмина Абхазии в последний год

Как формировался Кабинет министров и каким реформам подвергался правительственный аппарат за последний год, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Премьер-министр Валерий Бганба подписал постановление о сложении полномочий действующего состава Кабинета министров страны перед избранным президентом Асланом Бжания.

Бганба поблагодарил членов правительства за проделанную работу за те полтора года, что он возглавлял правительство. Он отметил, что было немало успехов, "есть чем похвастаться".

"Я хотел бы поблагодарить вас всех за ту работу, которую мы проводили совместно за эти полтора года, что я работаю премьер-министром. С 2009 года у нас впервые был выполнен бюджет. Ни разу не были задержаны ни пенсии, ни пособия, ни заработная плата. Постарались привести в порядок Инвестиционную программу, выполнить мероприятия, которые переходили в текущую программу 2017-2019 годов с 2015 - 2016 годов", - сказал он.

Валерий Бганба также отметил "профессионализм, патриотизм и человечность", проявленный членами правительства после январских событий 2020 года, когда подал в отставку президент Рауль Хаджимба.

"Все вы встали рядом со мной, можно сказать, на защиту своей родины. Спасибо за ваш труд. Теперь я бы хотел поставить на голосование вопрос об отставке состава правительства", - добавил Бганба.

24 апреля правительство Абхазии возглавил экс-президент республики Александр Анкваб.

До формирования нового состава правительства прежние министры будут исполнять свои обязанности с приставкой "и.о.".

Состав прошлого правительства

Прежний состав правительства Абхазии был сформирован после официального вступления экс-президента Абхазии Рауля Хаджимба в должность главы государства в октябре 2019 года.

По абхазскому законодательству, Хаджимба в течение трех месяцев должен был сформировать Кабмин.

14 октября Рауль Хаджимба премьер-министром назначил Валерия Бганба, который второй раз занял этот пост.

Практически все прежние министры и главы комитетов, которые были назначены еще в первый срок правления Рауля Хаджимба, тогда остались на своих местах.

На посту министра по чрезвычайным ситуациям остался Лев Квициния. Министерство обороны вновь возглавил Мираб Кишмария.

Гарри Аршба остался главой МВД, однако уже в декабре 2019 года после громкого убийства в центре Сухума он был отправлен в отставку. На его место пришел Раули Смыр.

Министром культуры вновь стала Эльвира Арсалия. Сохранила свой пост и министр юстиции Марина Пилия.

Даур Курмазия остался министром по налогам и сборам. Минфином, как прежде, стал руководить Джансух Нанба, а Минэкономики - Адгур Ардзинба.

На посту министра демографии и репатриации остался Беслан Дбар. Адгур Какоба вновь возглавил Минпросвещения.

Тамаз Цахнакия сохранил свой пост в Минздраве, а Даур Кове - в МИДе.

Комитет сельского хозяйства, как и прежде, возглавил Амиран Какалия, а Госкомитет по курортам и туризму - Автандил Гарцкия.

Начальником Госкомитета по статистике вновь стала Кама Гогия. Гарри Саманба во второй раз возглавил Комитет по стандартам, потребительскому и техническому надзору.

На посту начальника Госкомитета по приватизации остался Вахтанг Пипия.

Пожалуй, единственным изменением стало назначение Гурама Инапшба на пост начальника Государственного таможенного комитета.

Реорганизация и оптимизация

В самом начале своего второго срока Рауль Хаджимба подписал указ о реорганизации структуры Кабинета министров.

Так два министерства были реорганизованы в Госкомитеты: Минсельхоз - в Госкомитет по сельскому хозяйству, Министерство по курортам и туризму - в Госкомитет по курортам и туризму.

Министерство здравоохранения слилось с Министерством труда, занятости и социального обеспечения. В итоге получилось Министерство здравоохранения и соцобеспечения.

Государственный комитет по физической культуре и спорту и Госкомитет по молодежной политике путем слияния были реорганизованы в Госкомитет по делам молодежи и спорту.

Госуправление связи и массовых коммуникаций, Госуправление по транспорту, Служба госнадзора за деятельностью в области связи были реорганизованы в Государственное управление по энергетике, транспорту и связи.

Госкомитет по строительству и архитектуре стал Государственным управлением по архитектуре, градостроительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

Управление государственной статистики - в Госкомитет по статистике.

Президент переименовал и три министерства - Министерство культуры и охраны историко-культурного наследия в Министерство культуры, Министерство репатриации - в Министерство демографии и репатриации, Министерство образования и науки - в Министерство просвещения Абхазии.

В результате реорганизации структура Кабмина сократилась до 12 министерств.

12 ноября Валерий Бганба подписал распоряжение "Об оптимизации общей штатной численности государственных учреждений Республики Абхазия", за исключением силовых структур.

Госучреждения должны были сократить штаты не менее, чем на 15 %. Оптимизация должна была позволить высвободить от 30 до 40 миллионов рублей.

До 20 ноября главе правительства должны были представить имена чиновников, которых должны были сократить. При этом Бганба предупредил членов Кабинета министров республики о том, что будут применены финансовые санкции, если они своевременно не проведут оптимизацию в своих ведомствах и структурах.

По оптимизации все ведомства отчитались только к 31 января 2020 года.

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