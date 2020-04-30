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Суд приговорил участника смертельной аварии в Сухуме к трем годам заключения

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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20900
Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200430/1030025560/Sud-prigovoril-uchastnika-smertelnoy-avarii-v-Sukhume-k-trem-godam-zaklyucheniya.html

В феврале этого года женщина была сбита насмерть выехавшей на встречную полосу машиной на улице Адлейба в Сухуме.

СУХУМ, 30 апр - Sputnik. Сухумский городской суд вынесен обвинительный приговор по уголовному делу в отношении Алхаса Хварцкия, который стал участником смертельного ДТП в столице Абхазии.

"Алхас Хварцкия признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК Республики Абхазия и назначено наказание в виде трех лет лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии-поселения, с лишением права управлять транспортным средством на три года",  -  сообщается на сайте Сухумского горсуда.

Как говорится в сообщении, "12 февраля 2020 года Алхас Хварцкия совершил ДТП - на встречной полосе движения совершил наезд на пешехода Джинджолия, в результате которого последняя от полученных телесных повреждений скончалась на месте".

© Sputnik / Томас Тхайцук
Прокуратура Сухума возбудила уголовное дело после смертельной аварии

Ранее прокуратура Сухума сообщала, что жертвой аварии 12 февраля стала Эльза Джинджолия 1950 года рождения.

На указанный приговор Сухумского городского суда может быть подана кассационная жалоба адвоката или представление прокурора  в Кассационную коллегию по уголовным делам Верховного суда Республики Абхазия.

"Алхас Хварцкия считается невиновным, пока его вина не будет доказана и установлена вступившим в законную силу судебным приговором",  - говорится в тексте сообщения суда.

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