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Урок выживания: "автоэкскурсия" по опасным перекресткам Сухума

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© Sputnik / Томас Тхайцук Бадри Есиава

Директор сухумской автошколы "Светофор" Герман Петров провел для корреспондентов Sputnik "автоэкскурсию" по столице Абхазии и рассказал, в чем же главная причина частых аварий, почему пешеходы попадают под колеса автомобилей.

По мнению директора сухумской автошколы "Светофор" Германа Петрова, в действительности нет какой-то одной и ясной причины сложной ситуации на дорогах Сухума, проблемы комплексные.

"Поиск" опасных перекрестков начался от здания, где расположена автошкола Петрова и мы, не успев выехать на улицу Ардзинба, столкнулись с первой полосой препятствий.

"Вот, смотрите. Мы сейчас выезжаем с проспекта Аиааира на улицу Ардзинба, и для того чтобы сделать это без пересечения сплошной линии, мы вынуждены вернуться к проспекту Героев, развернуться там и поехать в обратном направлении. Неправильно начерчена разметка", — констатировал Петров.

Видимость на пересечении этих улиц ограничена. Обзор закрывают деревья, кусты, припаркованные на обочине автомобили и таких "слепых" перекресток в черте города немало, продолжил свой рассказ Петров. Он обратил внимание журналистов и на дорожные знаки, которых от глаз автолюбителей скрыли кроны деревьев и ветки пальм.

По правилам ПДД, отметил автоинструктор, в населенном пункте дорожные знаки должны быть видны на расстоянии минимум в 50-100 метров. Несмотря на подобные недочеты, уверен Петров, чаще всего аварии происходят из-за невнимательности водителей и пешеходов.

Одним из самых неудобных перекрестков Сухума он назвал пересечение проспекта Леона с улицами Гумская и Дзидзария, где из-за крутого поворота и опоры железнодорожного моста не видны выезжающие автомобили со стороны центра города. В советское время на этом участке стояло сферическое зеркало безопасности, которое позволяло увидеть, едут автомобили или нет. Если кто-то выезжает со стороны города с превышением скоростного режима, то избежать столкновения практически невозможно.

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