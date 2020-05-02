Ремонт без конца: что происходит в сухумской школе №2 спустя год после пожара

Ровно год назад во второй русской школе имени Пушкина в Сухуме произошел пожар, в результате которого сгорела почти вся крыша здания, от воды при тушении пострадали кабинеты и учебные классы.

СУХУМ, 2 мая – Sputnik. Директор сухумской средней школы №2 имени Александра Пушкина Ирина Повирскер в интервью радио Sputnik рассказала о работах, которые еще предстоит завершить в учебном заведении. Учебный процесс в школе возобновился в ноябре 2019 года, но ремонт к тому времени закончен не был. Теперь из-за коронавируса сроки вновь откладываются.

"Работы в тех двух корпусах, в которых мы занимаемся, практически завершены за исключением камер видеонаблюдения и противопожарной сигнализации. Эти работы велись одновременно с учебным процессом. Сейчас на стадии завершения центральный корпус здания, но в связи с пандемией коронавируса, все работы остановлены", - подчеркнула директор.

Ссылаясь на строителей Ирина Повирскер отмечает, что работ в школе осталось немного.

"Осталось завершить электрические работы, второй этаж практически готов, где-то осталось поставить радиаторы. На первом этаже, конечно, больше работы, осталось положить паркет в некоторых кабинетах и в актовом зале", - сообщила она.

Самая большая работа, которая предстоит строителям, – ремонт спортивного зала.

"Перед уходом на карантин нам обещали, что все работы будут завершены в течение месяца, но сейчас тяжелая экономическая ситуация, поэтому как дальше будет проходить строительство, пока непонятно", - отметила Ирина Повирскер.

Пока действуют ограничительные меры в республике, учителя школы №2 пытаются дистанционно заниматься с учениками. Но не у всех детей и родителей есть такая возможность, не у всех стабильный интернет, у некоторых нет планшетов или смартфонов.

Повирскер также сказала, что если бы занятия в школах начались 4 мая, то предварительно последний звонок намечался бы на 19 июня.

"Но в связи с тем, что начало занятий отодвигается еще на две недели, пока неизвестно когда он будет проведен. Мы, конечно, постараемся провести последний звонок для детей, лишь бы у нас была нормальная ситуация и никакого заболевания не было", - сказала она.

Школа с богатой историей

Здание сухумской школы №2 было возведено в 1870 году. Изначально она называлась Сухумской женской прогимназией, которая находилась под покровительством княгини Марии Федоровны, датской принцессы Дагмары и субсидировалась за счет городской казны.

В 1904 году над зданием был надстроен второй этаж. В 1909 году прогимназия была преобразована в гимназию с восьмью классами и пансионом на 25 девиц. Гимназия носила имя княжны Ксении Александровны, старшей дочери императора Александра III.

В начале 20-х годов ХХ века в здании гимназии была размещена сухумская вторая русская средняя школа. В 1942 году школа была реорганизована в Сухумскую вторую русскую школу имени Александра Сергеевича Пушкина. В советское время школа стала общеобразовательной. Во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов здание сухумской средней школы №2 сгорело. Школа временно была перенесена в здание на Мачавариани, 15.

В 2008 году сухумская средняя школа №2 была отремонтирована за счет финансовой помощи Российской Федерации. Площадь здания составляет 2008 квадратных метров.

2 мая 2019 года в школе произошел пожар, в результате которого сгорела почти вся крыша здания, от воды при тушении пострадали кабинеты и учебные классы.

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