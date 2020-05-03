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Россия сняла запрет на экспорт масок и других защитных средств

© Sputnik / Александр Кряжев
В Абхазии
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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (593)
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200503/1030037683/Rossiya-snyala-zapret-na-eksport-sredstv-individualnoy-zaschity.html

В начале марта Россия до лета запретила экспорт масок и других защитных средств, эти мерты сказались и на дефиците этих товаров в Абхазии.

СУХУМ, 3 мая - Sputnik. Правительство России сняло временный запрет на экспорт средств индивидуальной защиты, соответствующий документ опубликован в воскресенье на официальном интернет-портале правовой информации.

Минздрав Абхазии поручил создать резерв препаратов и медизделий

"Признать утратившими силу постановление правительства Российской федерации от 2 марта "О введении временного запрета на вывоз отдельных видов продукции из Российской федерации, постановление правительства Российской федерации от 2 апреля "О внесении изменений в постановление правительства Российской федерации от 2 марта", - говорится в документе.

Ранее правительство России до 1 июня 2020 года запретило экспорт масок, бинтов, ваты, марли и других защитных средств. В перечень продукции, которую нельзя было перемещать за пределы России, также входили хирургические перчатки, бахилы, дыхательное оборудование, средства дезинфекции, противочумные костюмы и некоторые другие защитные средства и медицинское оборудование. Меры были введены для защиты интересов граждан России. 

Минздрав Абхазии в связи с ограничениями на экспорт в России приступил к формированию резерва лекарственных препаратов и медицинских изделий для обеспечения лечебно-профилактических учреждений республики, сообщали в пресс-службе Минздрава.

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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (593)


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