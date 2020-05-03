Россия сняла запрет на экспорт масок и других защитных средств

В начале марта Россия до лета запретила экспорт масок и других защитных средств, эти мерты сказались и на дефиците этих товаров в Абхазии.

СУХУМ, 3 мая - Sputnik. Правительство России сняло временный запрет на экспорт средств индивидуальной защиты, соответствующий документ опубликован в воскресенье на официальном интернет-портале правовой информации.

"Признать утратившими силу постановление правительства Российской федерации от 2 марта "О введении временного запрета на вывоз отдельных видов продукции из Российской федерации, постановление правительства Российской федерации от 2 апреля "О внесении изменений в постановление правительства Российской федерации от 2 марта", - говорится в документе.

Ранее правительство России до 1 июня 2020 года запретило экспорт масок, бинтов, ваты, марли и других защитных средств. В перечень продукции, которую нельзя было перемещать за пределы России, также входили хирургические перчатки, бахилы, дыхательное оборудование, средства дезинфекции, противочумные костюмы и некоторые другие защитные средства и медицинское оборудование. Меры были введены для защиты интересов граждан России.

Минздрав Абхазии в связи с ограничениями на экспорт в России приступил к формированию резерва лекарственных препаратов и медицинских изделий для обеспечения лечебно-профилактических учреждений республики, сообщали в пресс-службе Минздрава.

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