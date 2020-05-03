Своих не обделили: абхазские ветераны получили выплаты ко Дню Победы

СУХУМ, 3 мая - Sputnik. Абхазские ветераны Великой Отечественной войны получили выплаты в размере 50 тысяч рублей ко Дню Победы от властей страны, рассказал на радио Sputnik зампредседателя Cоюза ветеранов Великой Отечественной войны в Абхазии Закан Нанба.

Это те ветераны, которые не получили единовременные выплаты в России. Их всего 15 человек. Указ о выплатах ранее подписал экс-премьер Валерий Бганба.

"Не все наши граждане получат выплаты, которые предусмотрены согласно распоряжению Владимира Путина. Из 44 ветеранов из Абхазии, 15 не прописаны в России. В Абхазии мы не смогли изыскать 75 тысяч рублей, как в России. Но мы решили им выплатить по 50 тысяч рублей. Экс-премьер Валерий Рамшухович Бганба в свою бытность (и.о. президента республики - ред.) решил этот вопрос совместно с бывшим министром финансов Джансухом Нанба", - пояснил Закан Нанба.

Деньги 15 ветеранам уже вручили. Остальные получат единовременные выплаты в размере 75 тысяч рублей от российских властей.

"Мы сделали эти выплаты, чтобы не оставить вовсе без внимания тех, кто российские выплаты не получает, - подчеркнул Нанба. - Конечно, это не такие большие деньги, но это небольшая приятность для наших ветеранов. Когда президент России сделал объявление о выплатах, он сказал, что выплаты коснутся жителей России и трех стран Прибалтики. Наши ветераны подумали, что им тоже выплатят. Но когда мы им объяснили, что они не входят в эти списки, это их огорчило. А когда мы изыскали деньги и выплатили им по 50 тысяч, ветераны очень обрадовались", - отметил Нанба.

Указ о единовременной выплате в связи с 75-летием Победы президент России Владимир Путин подписал в феврале 2020 года.

Выплату в размере 75 тысяч рублей получат участники и инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны из числа лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", бывшие несовершеннолетние узники фашизма, вдовы и вдовцы военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, а также вдовы и вдовцы умерших участников Великой Отечественной войны и инвалидов войны. В общей сложности такие выплаты получат 537,1 тысячи человек.

Единовременные выплаты в 50 тысяч рублей получат ветераны войны из числа тружеников тыла и бывшие совершеннолетние узники фашизма, эти категории включают 601,4 тысячи человек.

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