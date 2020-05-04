Президент Абхазии представил коллективу МВД нового руководителя

Указ о назначении Дмитрия Дбар на должность министра внутренних дел Абхазии был подписан президентом республики 30 апреля.

СУХУМ, 4 мая – Sputnik, Асмат Цвижба. Президент Абхазии Аслан Бжания представил коллективу МВД назначенного министра внутренних дел Дмитрия Дбар в понедельник 4 мая.

Дмитрий Дбар поблагодарил руководство за оказанное доверие и отметил, что на новом посту приложит все усилия для выполнения поставленных задач.

"Понимаем, что будет тяжело, не хватает материально-технического обеспечения, будут прилагаться все усилия для того, чтобы сотрудники МВД имели все, чтобы выполнять свои задачи", - добавил он.

Президент Абхазии Аслан Бжания отметил, что будет уделять пристальное внимание работе МВД.

"Ждите того, что в рамках года будут предложения по реформированию министерства. Нужно вернуть уровень авторитета, который был в былые времена, общество должно знать, чем занимается МВД, а также нужно уделить особое внимание взаимодействию с прокуратурой и усилению мер контроля. У меня хватит времени вникать в самую острую проблему. Люди ждут, когда будет обеспечен правопорядок. Никаких других центров власти и силы, кроме официальных государственных институтов в стране быть не должно", - сказал он.

Ранее ведомство возглавлял Раули Смыр. Он стал министром внутренних дел в декабре 2019 года после громкого убийства в центре Сухума и последовавшей за этим отставкой бывшего министра внутренних дел Гарри Аршба.

Депутат Парламента Дмитрий Дбар был назначен на пост министра внутренних дел Абхазии 30 апреля.

Дбар - экономист по образованию. С 2005 по 2009 год состоял на службе в ГСО Республики Абхазия.

С 2009 по 2014 год работал в Службе государственной безопасности Абхазии. С 2014 года служил в МВД Абхазии.

На выборах 2019 года - кандидат в вице-президенты при кандидате в президенты Алхасе Квициниа.

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