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Хаджимба назначил Раули Смыр министром внутренних дел

© Foto / Апсныпресс
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Ранее по указу президента Абхазии временно исполнял обязанности министра внутренних дел республики Леван Кварацхелия.

СУХУМ, 4 дек - Sputnik. Президент Абхазии Рауль Хаджимба подписал указ о назначении министра внутренних дел республики, об этом сообщается на сайте главы государства.

"Назначить министром внутренних дел Республики Абхазия Смыр Раули Кязимовича", - говорится в указе.

Смыр Раули родился в селе Куланырхуа Гудаутского района в 1953 году. Герой Абхазии. Полковник милиции, более 20 лет трудится в органах внутренних дел Абхазии. До назначения на должность министра долгое время возглавлял Управление общественной безопасности МВД республики.

В марте 2018 года полковник милиции Раули Смыр "за многолетнюю службу в органах внутренних дел Республики Абхазия и высокий профессионализм" был награжден орденом "Ахьдз-Апша" III степени.

МВД РА.
© Sputnik Томас Тхайцук
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Днем в понедельник на площади Свободы собралось более 300 человек, в том числе родственники убитых в ходе стрельбы в Сухуме 22 ноября Алхаса Авидзба и Астамура Шамба.

Митингующие требовали отставки министра внутренних дел, затем они выдвинулись к Парламенту.

Позже глава государства провел совещание с силовыми структурами, на котором он сообщил об освобождении от должности министра внутренних дел Гарри Аршба, а также заявил, что внесет в Народное Собрание представление об освобождении генерального прокурора от должности.

В понедельник 2 декабря Парламент провел внеочередное собрание, на котором тайным голосованием было принято решение освободить от занимаемой должности генпрокурора Зураба Ачба и его заместителя Эшсоу Какалия.

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Теги:
Рауль Хаджимба, МВД Абхазии


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