Президент Абхазии представил нового и.о. главы Сухума коллективу администрации города

Беслан Эшба был назначен исполняющим обязанности главы администрации Сухума приказом президента Аслана Бжания в четверг 30 апреля. Он сменил на этой должности Кана Кварчия.

СУХУМ, 4 мая – Sputnik, Сария Кварацхелия. Президент Абхазии Аслан Бжания представил коллективу администрации Сухума нового главу города Беслана Эшба, сообщает корреспондент Sputnik.

"Вы, наверное, в курсе, мной подписано два указа. Об освобождении господина Кварчия и назначении господина Эшба

Я надеюсь на то, что сохранятся те традиции, которые имеются в коллективе администрации", - сказал Аслан Бжания, представляя нового и.о. главы Сухума.

Бжания отметил, что работа должна продолжиться.

"Новому главе я дам ряд поручений. Одно из этих поручений: пальм должно стать в этом году на 10 больше, чем в прошлом году, и так должно быть каждый год", - подчеркнул Бжания.

Президент, обращаясь к Эшба, добавил, что люди ждут результатов работы.

Беслан Эшба поблагодарил за оказанное доверие.

"В первую очередь, хочу поблагодарить за оказанное высокое доверие возглавить администрацию нашей столицы. Конечно же, я понимаю всю меру ответственности, которая возложена на меня. И со своей стороны намерен приложить максимум усилий, знаний, умений для того, чтобы не на словах, как говорится, а на деле показать жителям нашей столицы, гостям, которые приезжают сюда любоваться красотами нашего города, высокую эффективность работы", - сказал Эшба.

Он поблагодарил коллектив администрации города и отметил активность сотрудников.

"Я думаю, что мы будем только наращивать (активность - ред.). При вашей поддержке, Аслан Георгиевич, при поддержке правительства, я думаю, что нам удастся решить поставленные задачи",- подчеркнул он.

Новый и.о. главы Сухума сказал, что в первую очередь, на своем посту будет рассматривать структуру Администрации. По его словам, аппарат Администрации должен быть эффективным.

"Здесь я вижу прямое взаимодействие с городским собранием, с жителями столицы. Мы будем вырабатывать совместные решения", - добавил он.

Бжания подписал приказ о назначении Беслана Эшба на эту должность еще в четверг 30 апреля.

Ранее обязанности главы администрации Сухума исполнял Кан Кварчия. На этот пост он был назначен экс-президентом Раулем Хаджимба в октябре 2019 года. 1 мая Кварчия попрощался с коллективом администрации города. Он отметил, что за эти шесть месяцев работы была сформирована хорошая и работоспособная команда и задана высокая планка.

Беслан Эшба родился 23 декабря 1967 года. В 1985 году окончил Сухумскую среднюю школу №10 имени Нестора Лакоба. В 1992 году окончил в Сухуме Грузинский институт субтропического хозяйства по специальности инженер-технолог.

С 1986 по 1988 годы служил в Вооруженных силах СССР. Во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов был в составе Службы охраны высших органов государственной власти и должностных лиц Абхазии.

В ходе послевоенных кампаний входил в состав Сухумского батальона в должности заместителя командира. В Кодорской операции 2008 года был в должности заместителя командира 4-й Сухумской бригады.

С 1994 по 1995 год по поручению президента Абхазии Владислава Ардзинба возглавлял "Фонд Возрождения Абхазии" в Москве, занимался гуманитарными поставками в республику.

С февраля 1996 по февраль 1999 года был советником президента Абхазии по экономическим вопросам. С 1999 по 2005 годы возглавлял Госкомпанию "Абхазтоп".

С 2007 по 2010 год — председатель Совета КБ "Универсал-банк".

С августа 2010 по сентябрь 2011 года — помощник премьер-министра Абхазии.

С мая 2012 по апрель 2013 года — депутат Народного Собрания - Парламента Абхазии.

30 апреля 2013 года Указом президента Абхазии Александра Анкваб был назначен вице-премьером республики. В июне 2014 года Эшба сложил с себя полномочия.

С августа 2015 года по настоящее время руководитель РОО "Апсадгьыл".