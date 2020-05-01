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Мы задали высокую планку: Кварчия попрощался с коллективом администрации Сухума

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200501/1030029279/My-zadali-vysokuyu-planku-Kvarchiya-poproschalsya-s-kollektivom-administratsii-Sukhuma.html

Кан Кварчия был назначен на должность исполняющего обязанности главы администрации Сухума 21 октября 2019 года. На посту его сменил Беслан Эшба.

СУХУМ, 1 мая -Sputnik. Бывший исполняющий обязанности главы администрации Сухума Кан Кварчия попрощался с коллективом в пятницу 1 мая, сообщается на официальном сайте Администрации столицы. 

"Для меня было большой честью работать с вами. За эти шесть месяцев я приобрел огромный опыт. Думаю, что мы сформировали хорошую команду, у нас очень работоспособный коллектив. Мы подняли очень большую планку и надеюсь, что тот, кто придёт, постарается ее не опустить. Здесь были люди с разными политическим предпочтениями, но это нам не мешало трудиться во благо нашего города и республики", - сказал он. 

Кварчия напомнил коллективу, что представители избранной власти заявляли о том, что будут работать только с профессиональными кадрами. 

"Я никогда не держался за место, но так получилось, что в глазах этих людей мы не профессионалы. Люди собрали в мою поддержку более 17 000 подписей. Но не учли ни это, ни то, что писали в социальных сетях. Я знаю, что люди хотели собраться, но я призываю этого не делать. Я никогда не позову людей ради своего кресла",- сказал он.

Кварчия отметил, что намерен несколько месяцев отдохнуть от работы и побыть с семьёй, а затем заняться политической деятельностью. 

"Я считаю, что мы должны объединяться уже под новой идеей и призываю все здоровые политические силы объединяться во имя нового будущего. Сегодня я покидаю это здание с высоко поднятой головой и с чувством выполненного долга", - добавил он.

Кан Кварчия был назначен на и. о. главы администрации Сухума в октябре 2019 года. 30 апреля избранный президент Аслан Бжания подписал указ о назначении исполняющем обязанности главы администрации столицы руководителя РОО "Апсадгьыл" Беслана Эшба.

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