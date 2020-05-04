Война и мир Филиппа Артюха: боевой путь абхазского ветерана

Филипп Артюх в 17-летнем возрасте отправился на фронт, попал на Кавказ. В 1942 году был ранен. После госпиталя Артюх начинал мирную жизнь в Абхазии, где он нашел свою судьбу - Любовь.

О боевом пути ветерана Великой Отечественной войны, как он был призван на фронт, как был ранен и попал в Абхазию и как Филипп Артюх отпразднует 75-ю годовщину Победы, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Боевое ранение

Когда началась Великая Отечественная война, Филиппу Артюху было всего 17 лет. Тогда он жил в Краснодарском крае.

Первое чувство, которое он испытал, услышав по радио о вторжении врага, - страх. Воспоминаниями о дне, который перевернул всю его жизнь, ветеран поделился со своей семьей.

© Фото : из личного архива Филиппа Артюха Ветеран ВОВ Филипп Артюх Иванович (справа).

"Папа раньше рассказывал, как призывали, как они шли на фронт. Сейчас, конечно, он уже меньше говорит об этом. Что-то стирается из памяти, - рассказывает дочь Филиппа Надежда Артюх. - Он говорил, что, конечно же, было страшно. Когда впервые услышали по радио, что началась война, он говорил, что люди мгновенно поменялись. Хотя и солнце светило, и птички пели, как-то сразу все поникли, все потускнело. Люди постарше понимали, что это такое".

Год спустя Филиппа Ивановича призвали в армию. У него забрали паспорт, постригли и отправили в Кабардино-Балкарию на строевую подготовку.

К августу 1942 года немецкие войска подобрались к Тихорецкой. Военной части, в которой числился Артюх, пришлось отступать в сторону Терека. Перейдя через реку, красноармейцы остановились в Орджоникидзе - нынешнем Владикавказе.

© Фото : из архива семьи Артюх Семья Артюх на Сухумской набережной.

Затем военную часть отправили через Крестовый перевал в Тбилиси, а потом в Кутаиси. Там сформировали 725-й стрелковый полк 351-й стрелковой дивизии. Артюх впервые получил оружие.

"В Кутаиси мы получили автоматы. Я был автоматчиком в пехоте. После этого мы пешком перешли через Мамисонский перевал, оттуда попали в Северную Осетию, городок Мизур. В ноябре нас отправили на фронт, в Орджоникидзе", - вспоминает ветеран.

В бою под Владикавказом 7 декабря Филипп Артюх был ранен в ногу.

Наша рота вышла, и мы стали наблюдать за немцами, а немцы — за нами. Потом завязался бой, где ранили политрука, лейтенанта. Мы хотели спустить его вниз, но по нам начали лупить из пулемета, и здесь меня настигла пуля. Ребята подползли ко мне, разрезали штанину, забинтовали, чтобы остановить кровотечение, и отнесли в безопасное место", - отметил он.

© Фото : из архива семьи Артюх Семья Артюх в Сухумском Ботаническом саду

Филиппа Ивановича вместе с другими ранеными погрузили в товарные вагоны и отправили на Каспий, в город Избербаш. А уже через два дня их оттуда на санитарном поезде отвезли в Тбилиси. До мая 1942 года Артюх лежал в госпитале № 1418 на Арсенальной горе.

"Подвернулась любовь"

После госпиталя Филиппа Ивановича отправили не на фронт, а в Абхазию на сооружение Черноморской железной дороги.

В 1946 году Филипп в Абхазии встретил свою судьбу - Любовь, с которой он прожил уже почти 75 лет.

© Фото : из архива семьи Артюх Супруги Любовь и Филипп Артюх на Сухумской набережной.

"В 1946-м подвернулась у нас любовь, - поделилась воспоминаниями Любовь Ивановна. - Он меня не знал, я его не знала. Я вышла около вокзала в забегаловку, что-нибудь покушать. Он подошел, поздоровался и преподнес мне стаканчик орехов со словами: "Ты за меня пойдешь замуж?" – Я ответила: "Пойду".

Филипп Иванович награжден орденом Великой Отечественной войны. По словам дочери Надежды, боевых наград он не успел получить. Но самая дорогая награда для него - медаль "За любовь и верность", которая вручается семьям, прожившим вместе более 25 лет.

75-летие с ограничениями

У этом году пандемия коронавируса внесла корректировки в планы ветерана. Ежегодно 9 Мая Артюх выходил на набережную Сухума, на возложение цветов у памятника Неизвестному солдату. Но теперь он будет отмечать юбилей дома.

© Sputnik Томас Тхайцук Ветеран ВОВ Филипп Артюх Иванович.

"Придут родственники, поздравят его. С тех пор как ввели ограничительные меры, он ни разу не выходил на улицу. Конечно, пандемия не может не раздражать его. Но что поделать?" - добавляет Надежда Артюх.

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