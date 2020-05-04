Не подтвердилось: СЭС Абхазии опровергла данные о завозе COVID-19 из республики в Россию

Информация о том, что жители Кубани заразились коронавирусом от людей, прибывших из Абхазии, Москвы и Хабаровска, появилась на сайте администрации Краснодарского края, по данным кубанского оперштаба, одна из заболевших могла заразиться COVID-19 от гостей из Абхазии.

СУХУМ, 4 мая – Sputnik, Бадри Есиава. Государственная санитарно-эпидемиологическая служба Абхазии опровергла информацию о том, что коронавирус мог попасть из республики в Россию.

"Это ложная информация. Роспотребнадзор не подтвердил Государственной санитарно-эпидемиологической службе случаи завоза из Абхазии в Россию коронавирусной инфекции", - сказала корреспонденту Sputnik главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик.

В понедельник на сайте администрации Краснодарского края появилась информация о том, что семь человек на Кубани, у которых за последние сутки выявили коронавирусную инфекцию, заразились от людей, прибывших из Абхазии, Москвы и Хабаровска.

На запрос корреспондента Sputnik в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией Краснодарского края уточнили, что речь идет о жительнице Сочи, которая могла заразиться COVID-19 от гостей из Абхазии, так как "круг ее контактов отработан, и ни у кого из этого круга людей заболевание не проявилось".

При этом на вопрос о том, куда направились абхазские гости жительницы после визита и доложено ли об этом в профильные органы республики, в оперативном штабе по борьбе с COVID-19 Краснодарского края ответить затруднились.

По последним данным оперативного штаба Абхазии по защите населения от коронавируса, новых случаев заболевания в республике не выявлено. Всего с начала пандемии в стране новым типом инфекции заразились три человека. Двое пациентов выздоровели после лечения в Гудаутской больнице, одна женщина, 1925 года рождения, скончалась.