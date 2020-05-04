Кристина Озган назначена вице-премьером и министром экономики Абхазии

Указ о назначении Кристины Озган главой Министерства экономики опубликован на сайте президента Абхазии. На этом посту она сменила Адгура Ардзинба.

СУХУМ, 4 мая - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания назначил вице-премьером, министром экономики Абхазии Кристину Озган.

Согласно новой структуре Кабмина, в Абхазии 14 министерств, вместо 12 прежних, восемь Госкомитетов и восемь Госуправлений.

В частности, функции и полномочия ведомства в сфере энергетики и транспорта передали Министерству экономики.

Кристина Озган родилась 30 сентября 1973 года. В 1996 году окончила экономический факультет Абхазского государственного института, позже защитила кандидатскую диссертацию в Российской академии народного хозяйства и государственной службы.

С 2000 по 2002 годы работала ведущим специалистом Управления экономики и прогнозирования администрации Сухума, с 2002 по 2003 годы – начальником отдела экономических программ Торгово-промышленной палаты Абхазии.

С 2003 по 2005 годы Кристина Озган занимала должность начальника экономического отдела Кабинета министров Абхазии. В январе 2005 года Озган была назначена заместителем министра экономики Абхазии, а в феврале того же года – министром экономики республики.

С 2011 по 2014 годы Кристина Озган работала заместителем руководителя администрации президента Абхазии, а с 2014 по 2017 годы – генеральным директором ООО "Апсны-ойл".

С 2017 года по настоящее время Озган занимает должность генерального директора ООО "РН-Абхазия".

Замужем, двое сыновей.

До Озган пост главы Минэкономики занимал Адгур Ардзинба, уступивший на президентских выборах в марте 2020 года Аслану Бжания.