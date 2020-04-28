Аслан Бжания утвердил новую структуру Кабинета министров

СУХУМ, 28 апр - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания утвердил структуру Кабинета министров, сообщается на официальном сайте главы государства.
Согласно указу президента, теперь в правительстве Абхазии 14 министерств вместо 12. Госкомитет по курортам и туризму преобразован в Министерство туризма Абхазии, а Госкомитет по сельскому хозяйству - в Министерство сельского хозяйства.
Министерство здравоохранения и социального обеспечения разделили на Министерство здравоохранения и Министерство социального обеспечения и демографической политики.
Изменениям подверглось и Министерство демографии и репатриации республики. Теперь это Государственный комитет Абхазии по репатриации. Часть функций ведомства передали вновь появившемуся Министерству соцобеспечения и демографической политики.
Министерство просвещения Республики Абхазия и Государственный комитет Республики Абхазия по государственной языковой политике путем слияния в Министерство просвещения и языковой политики.
Госуправление по экологии и охране природы в Госкомитет по экологии. Государственное управление по энергетике, транспорту и связи реорганизовали в Государственный комитет по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию. Функции и полномочия ведомства в сфере энергетики и транспорта передали Министерству экономики.
Некоторые ведомства новый президент решил переименовать:
- Госуправление Абхазии по архитектуре, градостроительству и жилищно-коммунальному хозяйству - в Государственное управление по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.
- Госуправление по строительству - в Управление капитального строительства Республики Абхазия.
В указе президента говорится, что реорганизуемые центральные органы госуправления продолжают осуществлять свои функции и полномочия до завершения организационно-штатных мероприятий. Кабинету министров республики поручено привести нормативные правовые акты в соответствие с настоящим документом.
Указ вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 2020 года.
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