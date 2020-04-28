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Заседание кабмина

Аслан Бжания утвердил новую структуру Кабинета министров

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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507331
Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200428/1029998330/Aslan-Bzhaniya-utverdil-novuyu-strukturu-Kabineta-ministrov.html

Согласно указу президента, теперь в Абхазии 14 министерств, вместо 12 прежних, восемь Госкомитетов и восемь Госуправлений.

СУХУМ, 28 апр - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания утвердил структуру Кабинета министров, сообщается на официальном сайте главы государства.

Согласно указу президента, теперь в правительстве Абхазии 14 министерств вместо 12. Госкомитет по курортам и туризму преобразован в Министерство туризма Абхазии, а Госкомитет по сельскому хозяйству - в Министерство сельского хозяйства.

Министерство здравоохранения и социального обеспечения разделили на Министерство здравоохранения и Министерство социального обеспечения и демографической политики. 

© Sputnik / Томас Тхайцук
Реформы и сокращения: как менялась структура Кабмина Абхазии в последний год

Изменениям подверглось и Министерство демографии и репатриации республики. Теперь это Государственный комитет Абхазии по репатриации. Часть функций ведомства передали вновь появившемуся Министерству соцобеспечения и демографической политики. 

Министерство просвещения Республики Абхазия и Государственный комитет Республики Абхазия по государственной языковой политике путем слияния в Министерство просвещения и языковой политики.

Госуправление по экологии и охране природы в Госкомитет по экологии. Государственное управление по энергетике, транспорту и связи реорганизовали в Государственный комитет по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию. Функции и полномочия ведомства в сфере энергетики и транспорта передали Министерству экономики. 

Некоторые ведомства новый президент решил переименовать:

  • Госуправление Абхазии по архитектуре, градостроительству и жилищно-коммунальному хозяйству - в Государственное управление по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.
  • Госуправление по строительству - в Управление капитального строительства Республики Абхазия.

В указе президента говорится, что реорганизуемые центральные органы госуправления продолжают осуществлять свои функции и полномочия до завершения организационно-штатных мероприятий. Кабинету министров республики поручено привести нормативные правовые акты в соответствие с настоящим документом.

Указ вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 2020 года.

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