Аслан Бжания утвердил новую структуру Кабинета министров

Согласно указу президента, теперь в Абхазии 14 министерств, вместо 12 прежних, восемь Госкомитетов и восемь Госуправлений.

СУХУМ, 28 апр - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания утвердил структуру Кабинета министров, сообщается на официальном сайте главы государства.

Согласно указу президента, теперь в правительстве Абхазии 14 министерств вместо 12. Госкомитет по курортам и туризму преобразован в Министерство туризма Абхазии, а Госкомитет по сельскому хозяйству - в Министерство сельского хозяйства.

Министерство здравоохранения и социального обеспечения разделили на Министерство здравоохранения и Министерство социального обеспечения и демографической политики.

Изменениям подверглось и Министерство демографии и репатриации республики. Теперь это Государственный комитет Абхазии по репатриации. Часть функций ведомства передали вновь появившемуся Министерству соцобеспечения и демографической политики.

Министерство просвещения Республики Абхазия и Государственный комитет Республики Абхазия по государственной языковой политике путем слияния в Министерство просвещения и языковой политики.

Госуправление по экологии и охране природы в Госкомитет по экологии. Государственное управление по энергетике, транспорту и связи реорганизовали в Государственный комитет по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию. Функции и полномочия ведомства в сфере энергетики и транспорта передали Министерству экономики.

Некоторые ведомства новый президент решил переименовать:

Госуправление Абхазии по архитектуре, градостроительству и жилищно-коммунальному хозяйству - в Государственное управление по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

Госуправление по строительству - в Управление капитального строительства Республики Абхазия.

В указе президента говорится, что реорганизуемые центральные органы госуправления продолжают осуществлять свои функции и полномочия до завершения организационно-штатных мероприятий. Кабинету министров республики поручено привести нормативные правовые акты в соответствие с настоящим документом.

Указ вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 2020 года.

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