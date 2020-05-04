Четыре боеприпаса от подствольного гранатомета обнаружили сотрудники МЧС в Сухуме

Во время возгорания на приусадебном участке по улице Адлейба в Сухуме один из подствольных боеприпасов взорвался.

СУХУМ, 4 мая – Sputnik, Бадри Есиава. Четыре боеприпаса ВОГ-25 от подствольного гранатомета ВОГ-25 обнаружили спасатели МЧС Абхазии в районе Маяк во время тушения возгорания на приусадебном участке, рассказал Sputnik начальник отдела пиротехники МЧС Абхазии Рамиз Цугба.

"Один боеприпас сработал во время пожара еще до выезда сотрудников МЧС. После нашего приезда мы стали проверять прилегающую территорию и нашли еще четыре подствольных снаряда. К счастью никто не пострадал", - отметил Цугба.

Он добавил, что найденные снаряды были вывезены на полигон в селе нижняя Эшера и уничтожены. По мнению Цугба, взрывоопасные предметы остались в том месте уже послевоенное время. Возможно, кто-то таким образом решил от них избавиться.

© Foto / МЧС Абхазии Сотрудниками МЧС обнаружено три 40-миллиметровых подствольных снаряда ВОГ-25

Цугба призвал всех жителей Абхазии, у которых есть подобные предметы не выбрасывать их где попало, а вызвать для ликвидации специалистов, которые делают это бесплатно. На сегодняшний день утилизацией взрывоопасных предметов занимаются МЧС республики и благотворительная некоммерческая организация HALO Trust.

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