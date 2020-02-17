Привет из прошлого: МЧС Абхазии обезвредило выстрелы к гранате в Приморском

СУХУМ, 17 фев - Sputnik. Два выстрела к ручному противотанковому гранатомету РПГ-7 времен Отечественной войны народа Абхазии 1992-93 годов были обнаружены на берегу моря в селе Приморское Гудаутского района. Об этом сообщается на сайте МЧС Абхазии.

Снаряды были утилизированы на месте.

На прошлой неделе 12 февраля жители села Меркула Очамчырского района также нашли выстрел к противотанковому гранатомету РПГ-7 времен Отечественной войны. Прибывшие в село саперы обезвредили опасную находку на месте.

Отечественная война народа Абхазии началась в августе 1992 после грузинской агрессии и закончилась победой абхазов 30 сентября 1993 года. На территории Абхазии шли ожесточенные боевые действия, в результате были разрушены промышленные предприятия, памятники культуры и жилые дома. Во многих регионах страны до сих пор находят неразорвавшиеся мины и снаряды.

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