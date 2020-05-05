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Война за фронтом: история абхазского ветерана Бориса Кутарба 

© Фото : из личного архива Бориса Кутарба
В Абхазии
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Темы:
75-летие Победы в Великой Отечественной войне (90)
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200505/1030056658/Voyna-za-frontom-istoriya-abkhazskogo-veterana-Borisa-Kutarba.html

Более 55 тысяч жителей Абхазии сражались на фронтах Великой Отечественной войны. Не вернулись с войны, по официальным данным, 17,5 тысячи человек.

О своей истории Sputnik рассказал ветеран войны, награжденный медалями "За оборону Кавказа" и "За победу над Германией". 

Sputnik.
В 1941 году Борису Кутарба было всего 14 лет, но война все же не обошла парня стороной. В 1944 году 17-летнего Бориса призвали в армию, службу он проходил в пехотном полку в Грузии. 

"Из нашей деревни в армию забрали семерых ребят. Из Гудауты нас отвезли в Сухум, а оттуда на корабле отправили в Батуми. Мы понятия не имели, куда нас везут, а сопровождал нас сосед, который вернулся с войны с ранением", - рассказал он. 

В Батуми призывники пробыли недолго, вскоре их отправили на учения в Кутаиси, чтобы подготовить к настоящей войне. Но столкнуться с врагом на поле боя так и не удалось - судьба снова вернула солдат в Батуми, где их приняли на службу. Служил Борис до октября 1950 года. У Бориса Кутарба во время войны было звание — старшина. Из-за нехватки кадров рядовой состав отпустили, а сержантский состав оставили служить. С 1948 по 1950 год Кутарба был командиром минометной батареи радиоразведки.

"Служить оставили самых молодых. Наш возраст был самым последним, мне уже шел 19-й год. Когда война закончилась, в армии было очень много взрослых бойцов. Помню, что в 1946 году демобилизовали много стариков", – говорит ветеран. 

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По словам Кутарба, во время войны были проблемы с продуктами, солдат кормили супом из воды и капусты, спасали лишь гостинцы из дома, а особенно кукурузная мука. 

"Из дома нам присылали поджаренную в духовке кукурузную муку, и когда нам подавали суп, мы досыпали туда кукурузную муку, чтобы он был погуще. Но мы не жаловались. У многих даже этого не было", – вспоминает ветеран.

Жизнь после войны

После окончания службы Борису предлагали остаться в Батуми, завлекали званием командира дивизиона и обещали, что дадут возможность окончить военное училище, чтобы стать офицером. Но молодой человек отказался, иначе не мог - дома в Абхазии у него осталась мать. 

Найти работу в Абхазии удалось не сразу, но через некоторое время Борис все же устроился в Гудаутский РОВД, однако проработал всего десять дней. Начальство заявило, что не хочет иметь дело с сыном троцкиста. По той же причине не приняли мужчину и в институт. 

О военной карьере Борису пришлось забыть. 16 лет он проработал заведующим складом, а позже на животноводческой ферме.

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Темы:
75-летие Победы в Великой Отечественной войне (90)


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