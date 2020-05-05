19:56 05 Мая 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD72.73
  • EUR79.12
Поиск
Важно:

Проблемная "дистанционка": в АГУ рассказали о планах на окончание учебного года

© Sputnik / Илья Питалев
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (422)
168701
Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200505/1030058648/Problemnaya-distantsionka-v-AGU-rasskazali-o-perspektivakh-na-okonchanie-uchebnogo-goda.html

После введения в Абхазии ограничительных мер из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции студентов Абхазского госуниверситета перевели на дистанционное обучение. 

СУХУМ, 5 мая - Sputnik. Когда в Абхазском госуниверситете возобновится учебный процесс и с какими сложностями пришлось столкнуться после перехода на дистанционное обучение, рассказал на радио Sputnik проректор по учебной части Виктор Маландзия.

"Сегодня состоялся ректорат, очередное совещание по ситуации, связанной с коронавирусом и с теми результатами, которые были получены при переходе на дистанционную форму обучения. Конечно, обсуждались планы на будущее, варианты развития событий. Мы готовы с 15 мая приступить к работе. Но, если ограничения будут продлены, то мы тоже вынуждены будем передвинуть сроки начала учебного процесса. В первую очередь мы думаем о безопасности наших студентов, сотрудников. Здесь мы просто не имеем никакого права допускать хоть малейший риск", - подчеркнул проректор.

Сейчас, по его словам, главная проблема связана со студентами-выпускниками. У большинства из них уже готовы дипломные и магистерские работы. Однако, если карантинные меры не будут сняты, то защиту квалификационных работ придется передвинуть на более поздний срок.

© Sputnik / Владимир Федоренко
"Пятерка" на расстоянии: что нужно знать о дистанционном обучении

"Ключевая проблема - вопрос выпуска. Потому что, например, в случае со студентами других курсов, у нас есть возможность наверстать в следующем году. А что касается выпускников, то это, в первую очередь, бакалаврские, квалификационные работы, магистерские диссертации. Здесь особый режим. Сегодня деканы доложили о том, что у большинства выпускников дипломные работы готовы. Защита дипломных работ обязательно состоится на всех специальностях, просто сроки будут сдвинуты на более позднее время", - отметил Маландзия.

Проректор АГУ рассказал и о том, что на совещании деканы факультетов доложили о результатах дистанционного обучения.

"Здесь нужно сказать, что были применены разные формы дистанционного обучения. Это и онлайн-лекции, и самостоятельная работа студентов с отчетами. Студенты обучаются на дистанционке уже более полутора месяцев, с тех пор как был введен режим ограничений из-за коронавируса. Наш университет так же, как и большинство университетов мира, вовсе не готов был к такой ситуации, чтобы перейти на полное дистанционное обучение. Если я скажу, что мы охватили всех студентов и все дисциплины, то, конечно же, нет. Но по ряду специальностей результаты неплохие", - добавил Виктор Маландзия.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (422)


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Ударные вертолеты Ка-52 Аллигатор на репетиции воздушной части парада Победы в Москве. В центре: один из куполов Покровского собора.
Сила и мощь: репетиция авиапарада ко Дню Победы в Москве
Спас товарищей из горящего танка: Валерий Кварчия рассказал о боевом пути отца
Слияния и преобразования: новая структура Кабмина Абхазии
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться