Проблемная "дистанционка": в АГУ рассказали о планах на окончание учебного года

СУХУМ, 5 мая - Sputnik. Когда в Абхазском госуниверситете возобновится учебный процесс и с какими сложностями пришлось столкнуться после перехода на дистанционное обучение, рассказал на радио Sputnik проректор по учебной части Виктор Маландзия.

"Сегодня состоялся ректорат, очередное совещание по ситуации, связанной с коронавирусом и с теми результатами, которые были получены при переходе на дистанционную форму обучения. Конечно, обсуждались планы на будущее, варианты развития событий. Мы готовы с 15 мая приступить к работе. Но, если ограничения будут продлены, то мы тоже вынуждены будем передвинуть сроки начала учебного процесса. В первую очередь мы думаем о безопасности наших студентов, сотрудников. Здесь мы просто не имеем никакого права допускать хоть малейший риск", - подчеркнул проректор.

Сейчас, по его словам, главная проблема связана со студентами-выпускниками. У большинства из них уже готовы дипломные и магистерские работы. Однако, если карантинные меры не будут сняты, то защиту квалификационных работ придется передвинуть на более поздний срок.

"Ключевая проблема - вопрос выпуска. Потому что, например, в случае со студентами других курсов, у нас есть возможность наверстать в следующем году. А что касается выпускников, то это, в первую очередь, бакалаврские, квалификационные работы, магистерские диссертации. Здесь особый режим. Сегодня деканы доложили о том, что у большинства выпускников дипломные работы готовы. Защита дипломных работ обязательно состоится на всех специальностях, просто сроки будут сдвинуты на более позднее время", - отметил Маландзия.

Проректор АГУ рассказал и о том, что на совещании деканы факультетов доложили о результатах дистанционного обучения.

"Здесь нужно сказать, что были применены разные формы дистанционного обучения. Это и онлайн-лекции, и самостоятельная работа студентов с отчетами. Студенты обучаются на дистанционке уже более полутора месяцев, с тех пор как был введен режим ограничений из-за коронавируса. Наш университет так же, как и большинство университетов мира, вовсе не готов был к такой ситуации, чтобы перейти на полное дистанционное обучение. Если я скажу, что мы охватили всех студентов и все дисциплины, то, конечно же, нет. Но по ряду специальностей результаты неплохие", - добавил Виктор Маландзия.