Победа и предложение в конверте: боевой путь ветерана Нонны Дорофеевой

Нонна Ивановна Дорофеева была совсем юной, когда началась Великая Отечественная война. Она ушла на фронт с военного завода и в составе авиационного полка дошла до Берлина.

После Победы Дорофеева, которой некуда было идти, получила в конверте судьбоносное письмо с предложением выйти замуж за сухумчанина.

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Счастливое детство

Нонна Дорофеева (до свадьбы она носила фамилию Аверушкина) родилась и выросла в крестьянской семье в селе Спицинка Орловской области. У родителей было большое хозяйство. Нонна Ивановна и по сей день вспоминает поля, засеянные картофелем, пшеницей и овсом. Все жители Спицинки работали каждый день, вставая ни свет ни заря.

"Рядом с домом был источник, текла родниковая вода. Отец водил туда лошадей на водопой, и я с ним ездила. Не забуду никогда слова отца: "Дочка, ты бы лучше мальчиком родилась", - вспоминает Дорофеева.

После установления советской власти в России ее отца раскулачили. Счастливое детство на этом закончилось.

В семье было десять братьев и сестер, и маленькая Нонна оказалась единственной, кто остался в живых. Ее мать, оставшись с одной дочерью, заколотила избу и уехала к племяннице на Украину. После смерти матери девочку отправили в детский дом в селе Счастье Луганской области.

Из детдома на войну

"В июне 1941 года я еще была воспитанницей детского дома. Там война и застала нас. Старшие мальчишки, которых приняли в военкомат, ушли на фронт, а меня отправили в ремесленное училище в Тбилиси. По окончании училища направили меня работать токарем на авиационном заводе. Это был сборный цех, где целиком и полностью собирались самолеты", — рассказала Дорофеева.

Когда самолет был готово к первому полету, все сотрудники завода останавливали работу своих станков и выходили провожать самолет.

"Мне было это очень интересно. Однажды, когда самолет поднялся в небо и летел, я вспомнила песню, которую мы пели в детдоме: "Мы рождены, чтоб сказку сделать былью, Преодолеть пространство и простор. Нам разум дал стальные руки-крылья, А вместо сердца — пламенный мотор. Все выше, выше и выше…". Я забыла, что нахожусь совсем в другом месте и, когда самолет поднялся в небо, запела эту песню", - вспоминает Дорофеева.

В 1942 году 18-летнюю Нонну отправили на военный автозавод, где обучали автомобильному делу, а после – в Кутаиси. Девушка попала в 483-й батальон авиаобслуживания.

© Фото : из личного архива Ноны Дорофеевой Ветеран ВОВ Дорофеева Нона Ивановна.

"У нас была автомобильная рота воинской части 068-34. Вот с этой частью мы были все время, не рассыпаясь. Мы шли и шли вперед", — сказала Дорофеева.

Есть происшествие, о котором не любит вспоминать ветеран. Однажды, управляя автомобилем, загруженным боеприпасами, она оказалась одна на открытой местности и увидела в небе летящий "мессершмитт". Продолжить двигаться было невозможно – самолет бы начал прицельно бомбить машину. Тогда Дорофеева остановила машину, вышла на поле, где после боя в траншеях лежали тела погибших солдат, и спряталась под одним из убитых в окопе.

Брест, Варшава, Берлин

С воинской частью 068-34 Нонна Дорофеева дошла до границы с Польшей.

"Мы недолго стояли в Бресте, нам дали приказ идти в Польшу. Прошли Варшаву, Лодзь, Лович. В Ловиче остановилась наша часть. Там наш авиационный полк объединился с авиаполком Войска польского. Помню, как мы получили приказ идти на взятие Берлина. Мы стояли в Ловиче, я как раз сменилась с поста, был час ночи. Только винтовку разрядила, хотела поставить, как вдруг раздалась команда тревоги. Командир сообщил, что нам дан приказ идти на штурм Берлина. А тут уже ничего не помню. Кругом все гремело, это было пекло. Я думала, что все сгорим, но мы выжили. Наша авиация была сильная: где пролетит, для нас дорога уже открыта. Меня спрашивали, видала ли я Берлин. Ни одного дома. Только смотришь – там ноги торчат, там руки. Страшное дело я видела", — рассказала Дорофеева.

Узнав о победе, Нонне Дорофеевой хотелось, как и всем, стрелять в воздух, но она не стала этого делать.

"Мне жалко было тратить патроны, а вдруг опять война начнется, надо их беречь – такая мысль у меня возникла", — поделилась воспоминаниями Дорофеева.

Предложение в конверте

После завершения войны девушке стало очень страшно. Ей был 21 год, ехать было некуда и не к кому. В декабре ее вызвали для демобилизации в штаб в польском городе Быдгощ, где их военная часть оставалась до конца 1945 года, и сообщили о том, что подготовят документы для обучения в военной политшколе.

"Я ушла в роту веселая, радуясь тому, что я буду при месте, буду опять учиться и все будет хорошо. Тут подошел ко мне парень, чтобы передать письмо. Я думаю, от кого оно может быть. "Прочитаете, узнаете", — сказал он и ушел. Открываю письмо и читаю: "Война закончилась, будьте моей женой", — рассказала ветеран.

Это письмо прислал сержант Иван Дорофеев, который был на 10 лет старше Нонны. Он ее давно любил, но ничего не говорил о своих чувствах и не показывал их.

Они разговаривали лишь однажды, когда в Кутаиси Нонна, заболев, попала в санчасть. Ветеран рассказала об этой встрече.

Он пришел, сел на стуле около меня и спрашивает:

— Вы заболели?

— Да, немного заболела, товарищ сержант.

— А я из Сухума получил посылку, — сказал он и стал доставать мандарины, орехи.

Я испугалась и сказала ему:

— Товарищ сержант, я к таким подаркам не приучена, забирайте все и уходите, пожалуйста.

"Мне и плакать хотелось, и обмана я боялась. Он ушел и больше не подходил", - вспоминает Дорофеева.

Получив письмо от него, девушка не знала, как ей поступить. Оставить его без ответа было боязно, ведь это могла быть судьба, а радоваться тоже не могла, так как не знала, можно ли верить ему.

Я взяла это письмо и пошла с ним в штаб. Захожу и говорю:

— Разрешите к вам обратиться не как к офицерам, а как к родным братьям, которых у меня нет.

— Разрешаем, — ответили мне.

Оставив письмо в штабе, я вернулась в роту. Вскоре меня вызвали, я пришла, и он там сидит. Офицеры мне и говорят:

— Мы, как родные братья ваши, узнали, что он из Сухума, есть у него мать-старушка и никого больше нет, ни жены, ни детей.

© Sputnik / Томас Тхайцук Ветеранов Великой Отечественной войны поздравили с наступающим Днем Победы в Культурно-деловом центре "Дом Москвы" в понедельник 7 мая

Я тогда подумала, не будет ли корить его мать, не скажет ли, что привез побирушку безродную, у которой ни дома, ничего, и говорю ему:

— Товарищ сержант, посмотрите хорошенько и подумайте, не бедноватая ли я для вас невеста. У меня ни кола, ни двора, никакого родства.

— Я ищу в вас не богатства, а верного друга для жизни, — ответил он тихо.

Юная Нонна все-таки не дала согласия в тот момент, а попросила офицеров самим решать ее судьбу. И уже на следующий день был накрыт длинный свадебный стол, за которым собрались офицеры всего штаба, молодоженов посадили рядом друг с другом.

"Я на него и не смотрела, только думала об одном – как бы впросак не попала я с этой историей", — призналась ветеран.

Молодых супругов демобилизовали, после чего они вместе уехали в Сухум, где и сегодня живет со своей семьей ветеран Великой Отечественной войны Нонна Дорофеева. 75-летие Победы она планирует отметить дома в кругу родных и близких.

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