Тост за долголетие: жительница Гала отметила 112-й день рождения

Жительница Гаслкого района Зинаида Шамугия родилась 5 мая 1908 года. Женщина - одна из старейших долгожительниц в Абхазии.

СУХУМ, 6 мая - Sputnik, Асмат Цвижба. Долгожительнице из Галского районе Зинаиде Шамугия исполнилось 112 лет во вторник 5 мая.

Одна из старейших долгожительниц Абхазии встретила свой день рождения в кругу родственников, близких и соседей.

"Бабушка Зина чувствует себя хорошо. Мы отлично встретили ее день рождения, выпили за нее, и она поднимала тосты и желала, чтобы все мы дошли до ее возраста", - рассказала родственница женщины Майя Кецбая.

Зинаида Шамугия родилась в 1908 году в селе Баргяп Галского района. Женщина была свидетельницей строительства Ингурской ГЭС, где работала поваром на протяжении десяти лет.

© Foto / из личного архива Зины Шамугия Зина Шамугия с односельчанами в молодости

Также Зинаида работала на районной чайной фабрике, за успехи в работе она была удостоена медали "За высокие показатели в выполнении взятых социалистических обязательств и плановых заданий" и знаком "Победитель социалистического соревнования 1975 года".

Несмотря на свой возраст, Зинаида и сегодня не сидит на месте. Женщина занимается домашним хозяйством, у нее есть свой огород и орешник.

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