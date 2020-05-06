Тост за долголетие: жительница Гала отметила 112-й день рождения

СУХУМ, 6 мая - Sputnik, Асмат Цвижба. Долгожительнице из Галского районе Зинаиде Шамугия исполнилось 112 лет во вторник 5 мая.
Одна из старейших долгожительниц Абхазии встретила свой день рождения в кругу родственников, близких и соседей.
"Бабушка Зина чувствует себя хорошо. Мы отлично встретили ее день рождения, выпили за нее, и она поднимала тосты и желала, чтобы все мы дошли до ее возраста", - рассказала родственница женщины Майя Кецбая.
Зинаида Шамугия родилась в 1908 году в селе Баргяп Галского района. Женщина была свидетельницей строительства Ингурской ГЭС, где работала поваром на протяжении десяти лет.
Также Зинаида работала на районной чайной фабрике, за успехи в работе она была удостоена медали "За высокие показатели в выполнении взятых социалистических обязательств и плановых заданий" и знаком "Победитель социалистического соревнования 1975 года".
Несмотря на свой возраст, Зинаида и сегодня не сидит на месте. Женщина занимается домашним хозяйством, у нее есть свой огород и орешник.
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