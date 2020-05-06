Одиннадцать шагов: как МВД Абхазии намерено снизить смертность на дорогах вдвое

По указанию министра внутренних дел Дмитрия Дбар УГАИ МВД Абхазии разработало ряд мер по обеспечению безопасности дорожного движения и снижению аварийности.

СУХУМ, 6 мая - Sputnik. О мерах, необходимых для обеспечения безопасности на дорогах Абхазии, рассказал в своем видеообращении к гражданам начальник УГАИ МВД Абхазии Батал Агрба. По его словам, на сегодняшний день перед ведомством стоит задача снижения смертности и травматизма на дорогах республики вдвое.

Приоритетными направлениями для достижения этой цели Агрба назвал:

Идеологическо-информационную работу.

Структурные преобразования и организационно-штатные изменения, связанные с объединением ДПС и ППС.

Внесение изменений в действующее законодательство и ведомственные нормативно-правовые акты.

Создание на базе Центра обработки данных МВД Единого межведомственного информационно-аналитического центра обеспечения безопасности на дорогах.

Дальнейшее внедрение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город", совершенствование работы систем автоматической фиксации нарушений ПДД.

Реорганизация стационарных постов ДПС Госавтоинспекции.

Материально-техническое обеспечение.

Создание периферийного доступа к единой базе автоматизированного учета нарушений ПДД.

Ужесточение контроля за обучением в автошколах и сдача экзаменов в РЭО.

Улучшение инфраструктуры дорог и компенсационные мероприятия для застройщиков новых жилых комплексов, банкетных залов, торговых объектов с целью обеспечения парковочных мест.

Развитие современной системы оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим в ДТП.

По словам Батала Агрба, уровень травматизма на дорогах страны остается высоким. За последние 26 лет погибли 1437 человек, были травмированы 6148 человек. Число погибших в результате ДТП в Абхазии за 2019 составило 56 человек.

"По линии Госавтоинспекции МВД Абхазии сделано немало для усиления контроля на дорогах республиканского и районного значения, что позволило снизить смертность на 12%, но этого недостаточно", - отметил начальник ГАИ Абхазии.

Он также подчеркнул, что система фото- и видеофиксации, зарекомендовавшая себя в общемировой практике крайне эффективной, в Абхазии пока недостаточно развита, чтобы существенно повлиять на снижение числа ДТП.

Одной из задач Агрба назвал поэтапную реализацию проекта "Безопасный город", наращивание систем фото- и видеофиксации контроля республиканской дороги, а также формирование карты обзора общественных мест.

"Таким образом, в Центре обработки данных МВД будет осуществляться и мониторинг общественной безопасности. К сожалению, предпринятые меры, в том числе и оптимизация в системе ГАИ МВД Абхазии, как показывает практика, не привели к ожидаемым обществом результатам и достигнуты не в полном объеме", - констатировал он.

На сегодняшний день стоит задача поэтапной реализации проекта "Безопасный город", наращивание систем фото- и видеофиксации контроля республиканской дороги, а также начинается формирование карты обзора общественных мест, таким образом, в Центре обработки данных МВД будет проводиться и мониторинг общественной безопасности.

Агрба уверен, что в достижении намеченных целей Госавтоинспекции понадобится помощь самого населения страны, а также органов государственного управления, таких как Министерство просвещения, Минкультуры, Минздрав, Общественная палата, Парламент, а также органов местного самоуправления, СМИ и транспортных предприятий.

"Сегодня быть полезным обществу и оградить наших близких от нарушителей правил дорожного движения, а в первую очередь спасти их от "пьяной" преступности на дорогах, должен каждый гражданин. А водителям необходимо понимание личной ответственности и осознание неотвратимости наказания за совершенные правонарушения", - сказал он.

Агрба также призвал водителей автотранспортных средств отнестись с полной ответственностью к соблюдению ПДД во избежание жертв и травм в результате аварий.

Читайте также: