Одиннадцать шагов: как МВД Абхазии намерено снизить смертность на дорогах вдвое

СУХУМ, 6 мая - Sputnik. О мерах, необходимых для обеспечения безопасности на дорогах Абхазии, рассказал в своем видеообращении к гражданам начальник УГАИ МВД Абхазии Батал Агрба. По его словам, на сегодняшний день перед ведомством стоит задача снижения смертности и травматизма на дорогах республики вдвое.
Приоритетными направлениями для достижения этой цели Агрба назвал:
- Идеологическо-информационную работу.
- Структурные преобразования и организационно-штатные изменения, связанные с объединением ДПС и ППС.
- Внесение изменений в действующее законодательство и ведомственные нормативно-правовые акты.
- Создание на базе Центра обработки данных МВД Единого межведомственного информационно-аналитического центра обеспечения безопасности на дорогах.
- Дальнейшее внедрение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город", совершенствование работы систем автоматической фиксации нарушений ПДД.
- Реорганизация стационарных постов ДПС Госавтоинспекции.
- Материально-техническое обеспечение.
- Создание периферийного доступа к единой базе автоматизированного учета нарушений ПДД.
- Ужесточение контроля за обучением в автошколах и сдача экзаменов в РЭО.
- Улучшение инфраструктуры дорог и компенсационные мероприятия для застройщиков новых жилых комплексов, банкетных залов, торговых объектов с целью обеспечения парковочных мест.
- Развитие современной системы оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим в ДТП.
По словам Батала Агрба, уровень травматизма на дорогах страны остается высоким. За последние 26 лет погибли 1437 человек, были травмированы 6148 человек. Число погибших в результате ДТП в Абхазии за 2019 составило 56 человек.
"По линии Госавтоинспекции МВД Абхазии сделано немало для усиления контроля на дорогах республиканского и районного значения, что позволило снизить смертность на 12%, но этого недостаточно", - отметил начальник ГАИ Абхазии.
Он также подчеркнул, что система фото- и видеофиксации, зарекомендовавшая себя в общемировой практике крайне эффективной, в Абхазии пока недостаточно развита, чтобы существенно повлиять на снижение числа ДТП.
Одной из задач Агрба назвал поэтапную реализацию проекта "Безопасный город", наращивание систем фото- и видеофиксации контроля республиканской дороги, а также формирование карты обзора общественных мест.
"Таким образом, в Центре обработки данных МВД будет осуществляться и мониторинг общественной безопасности. К сожалению, предпринятые меры, в том числе и оптимизация в системе ГАИ МВД Абхазии, как показывает практика, не привели к ожидаемым обществом результатам и достигнуты не в полном объеме", - констатировал он.
На сегодняшний день стоит задача поэтапной реализации проекта "Безопасный город", наращивание систем фото- и видеофиксации контроля республиканской дороги, а также начинается формирование карты обзора общественных мест, таким образом, в Центре обработки данных МВД будет проводиться и мониторинг общественной безопасности.
Агрба уверен, что в достижении намеченных целей Госавтоинспекции понадобится помощь самого населения страны, а также органов государственного управления, таких как Министерство просвещения, Минкультуры, Минздрав, Общественная палата, Парламент, а также органов местного самоуправления, СМИ и транспортных предприятий.
"Сегодня быть полезным обществу и оградить наших близких от нарушителей правил дорожного движения, а в первую очередь спасти их от "пьяной" преступности на дорогах, должен каждый гражданин. А водителям необходимо понимание личной ответственности и осознание неотвратимости наказания за совершенные правонарушения", - сказал он.
Агрба также призвал водителей автотранспортных средств отнестись с полной ответственностью к соблюдению ПДД во избежание жертв и травм в результате аварий.
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