Собеседование вместо экзамена: в АГУ могут упростить вступительные испытания

Согласно решению премьер-министра Абхазии Александра Анкваб, занятия в школах и вузах республики отменены в связи с опасностью распространения коронавируса до 15 мая.

СУХУМ, 6 мая - Sputnik, Асмат Цвижба. Ректорат Абхазского государственного университета рассматривает возможность провести собеседование вместо вступительных экзаменов на тех специальностях, где конкурс на место будет небольшой, рассказал в интервью радио Sputnik первый проректор АГУ Виктор Маландзия.

"Мы применяли такую форму и раньше на различных факультетах. Комиссия задает вопросы по дисциплине и определяет уровень общих знаний, такая форма считается более гибкой. На тех факультетах, где традиционно большой конкурс, мы будем смотреть. Возможно, какие-то экзамены сократим, сделаем комплексные экзамены. Но такого решения пока нет. Мы посмотрим, сколько заявлений будет приниматься на факультеты и примем окончательное решение. Мы понимаем, что в этом году школы не в полном объеме смогли освоить материал", - объяснил он.

По словам Маландзия, сроки приема документов и сдачи вступительных экзаменов абитуриентами еще не определены и зависят от общей ситуации, связанной с ограничительными мерами.

"Обычно прием документов начинается в начале июля, а в июле - начале августа начинаются вступительные экзамены. Если школы уложатся в этот срок в плане проведения выпускных экзаменов, то проведем по плану. Если нет, то придется сдвигать и нам сроки", - добавил он.

В Сухумском открытом институте занятия планируют начать с 1 июня, в том случае, если к этому времени будут отменены ограничительные меры в России.

"Занятия будут проводиться все лето, а вступительные экзамены в обычной форме планируются в августе", - отметил ректор СОИ Валерий Кварчия.

В этом году школы Абхазии оканчивают 1900 выпускников. По решению Министерства образования Абхазии выпускники будут сдавать всего два письменных экзамена - математику и абхазский язык.

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