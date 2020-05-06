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Более 30 тестов на коронавирус провели в Абхазии за сутки

© Sputnik / Евгений Епанчинцев
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (423)
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200506/1030069660/Bolee-30-testov-na-koronavirus-proveli-v-Abkhazii-za-sutki.html

Также существенно возросло число граждан, отправленных на карантин в Сухуме после возвращения из-за рубежа.

СУХУМ, 6 мая - Sputnik. За прошедшие сутки в Абхазии на коронавирус был проверен 31 человек. Все тесты дали отрицательный результат, сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавируса.

На сегодняшний день в гостинице "Айтар" в Сухуме на карантине находятся 164 человека, вернувшихся из-за рубежа.

Накануне сообщалось, что в сухумской гостинице на карантине находятся 111 человек. Кроме того, сутками ранее было проведено значительно меньше тестов на коронавирус - всего четыре. С чем связан рост числа изолированных и проверенных на COVID-19 граждан, в штабе не уточнили. 

На сегодняшний день в республике нет активных случаев коронавируса. В апреле COVID-19 был подтвержден у трех граждан. Двое из них выздоровели и были выписаны из больницы. Заболевшая пожилая женщина скончалась от осложнений. 

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (423)


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